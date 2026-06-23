Una delegación talibán viaja a Bruselas para reunirse con representantes de la UE

Un refugiado se sienta con sus pertenencias en un campamento de refugiados antes de partir hacia su ciudad natal en Kabul, Afganistán. ( EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL )

Una delegación del Gobierno talibán de Afganistán viajó este martes a Bruselas para reunirse con miembros de la Unión Europea, en el que sería el primer encuentro acogido por la UE con representantes talibanes desde que tomaron el poder en 2021, de confirmarse oficialmente por Bruselas.

"La delegación ha partido y mantendrá reuniones hoy en Bruselas. Se reunirá con algunos representantes de la Unión Europea", dijo la fuente, que precisó que el grupo está encabezado por Abdul Qahar Balkhi, portavoz y director de relaciones públicas de la Cancillería talibán, e incluye a funcionarios de varios departamentos.

Según la fuente, las conversaciones abordarán "varios asuntos importantes, incluido el tema de los refugiados".

Representantes de la Unión Europea y de los talibanes se han reunido en ocasiones anteriores en diferentes lugares. Sin embargo, esta sería la primera vez que la Unión Europea recibe a delegados del Gobierno talibán en territorio europeo.

Hasta el momento, el Gobierno de los fundamentalistas no ha emitido ningún comunicado público sobre estos encuentros ni sobre los resultados que esperan obtener.

A mediados de mayo, la Comisión Europea anunció que invitó a las autoridades talibanes a una reunión técnica en Bruselas para discutir la deportación de afganos que no tienen derecho a permanecer en el territorio comunitario y que representarían un riesgo para la seguridad.

El portavoz de Interior de la Comisión Europea, Marcus Lammert, aseguró entonces que esos contactos responden a "una iniciativa" puesta en marcha el pasado octubre, a petición de 20 países miembros de la UE y asociados al espacio Schengen.

Misiones técnicas a Afganistán

El pasado febrero Bruselas ya confirmó que había comenzado a llevar a cabo misiones técnicas a Afganistán para preparar el retorno de migrantes que se encuentran en la Unión Europea en situación irregular y reconoció que esas devoluciones plantean "retos".

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la reanudación de las deportaciones de ciudadanos afganos en algunos países europeos y por medidas de la Unión Europea en la misma dirección, por lo que pidió que estas políticas se reconsideren.

La UE no reconoce oficialmente al Gobierno talibán, que desde su regreso al poder en agosto de 2021 solo ha sido reconocido por un número muy reducido de países, en un aislamiento marcado en gran parte por las severas restricciones impuestas a mujeres y niñas.