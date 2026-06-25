Ucrania y el Banco Mundial logran un pacto de apoyo a Kiev de unos 3,000 millones de euros

Ataques dejaron al menos 23 muertos en ciudades como Kiev y Dnipró a principios de este mes. ( FUENTE EXTERNA )

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, informó este jueves de que su país ha alcanzado un acuerdo con el Banco Mundial (BM) por el que Kiev recibirá 3,390 millones de dólares (unos 3,000 millones de euros) para que asuma gastos del Estado y estabilice su situación financiera.

"Los fondos se destinarán a respaldar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y a financiar los gastos prioritarios del presupuesto estatal", señaló en su cuenta de Telegram desde la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania que acoge la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia.

Las fuentes de los fondos

El acuerdo prevé 1,040 millones de dólares (unos 913 millones de euros) en préstamos para políticas de desarrollo, precisó Sviridenko sobre una cantidad que respalda el Reino Unido con 500 millones de dólares (unos 439 millones de euros) y Japón con otros 540 millones de dólares (unos 474 millones de euros).

Otros 2,350 millones de dólares (unos 2,056 millones de euros) previstos llegarán a Ucrania a través del Fondo de Intermediación Financiera para la Facilitación de Recursos destinados a la Inversión en el Fortalecimiento de Ucrania, un mecanismo del BM destinado al apoyo financiero al país invadido por Rusia.

Reformas en medio de la guerra

"Estos acuerdos han sido posibles gracias a una labor exhaustiva en materia de reformas", precisó Sviridenko sobre iniciativas emprendidas en su país en materias como contratación pública, integración del mercado energético con la Unión Europea (UE), desarrollo del sector agrícola, política de vivienda o formación profesional.

La primera ministra, que publicó en su mensaje una foto con el presidente del BM, Ajay Banga, señaló que ambos abordaron el "concepto de 'Economía del Futuro'", idea que "debería determinar cómo será la economía ucraniana tras el final de la guerra".

El apoyo del G7

En la reciente reunión de los países miembros del G7, el presidente estadounidense Donald Trump dio un giro a favor de Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también dio su apoyo al país.

"Por primera vez en 18 meses, todos los miembros del G7 hemos firmado juntos el mismo texto y los estadounidenses, junto con nosotros, han dicho que apoyan la integridad territorial y la soberanía ucraniana", destacó, y llamó a "consolidar" estos logros durante la cumbre de la OTAN.