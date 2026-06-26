El mercado mundial de las drogas nunca había sido tan grande ni tan diverso, según la ONU

El mercado mundial de las drogas nunca había sido tan grande ni tan diverso, con un tercio más de consumidores en una década, una producción de cocaína récord y 118 nuevas sustancias psicoactivas.

El Informe Mundial sobre Drogas de la ONU 2026, difundido en Viena con datos de 2024, señala que este crecimiento del consumo refleja tanto el aumento de la población mundial como una mayor disponibilidad de drogas.

Los expertos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) destacan, además, el mejor conocimiento de la situación por los datos que aportan cada vez más países en desarrollo.

Más drogas y más potentes

"Hemos visto un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, de forma preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes", afirmó Monica Juma, directora ejecutiva de la ONUDD.

El informe subraya que el cannabis continúa siendo la droga más popular del mundo, con 256 millones de consumidores en 2024, seguido por los opioides, con 63 millones; las anfetaminas, con 32 millones; la cocaína, con 25 millones; y el éxtasis y otras sustancias similares, con 21 millones.

En total, el número de consumidores alcanzó en 2024 los 331 millones de personas, un 34 % más que una década antes.

Juma advierte que la expansión del mercado de las drogas viene acompañado por un aumento en la potencia y la peligrosidad de muchas sustancias, lo que agrava su impacto sanitario y social.

El consumo de drogas causa casi medio millón de muertes anuales, según el informe, y sigue existiendo una brecha importante en el acceso al tratamiento, ya que solo 1 de cada 12 personas con problemas graves de adicción recibe tratamiento.

Pero el crecimiento del mercado de las drogas está detrás de otros problemas, como un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, así como el fortalecimiento de redes criminales que erosionan las instituciones y alimentan la corrupción.

Cocaína en niveles históricos

El informe destaca que la producción de cocaína ha alcanzado niveles históricos, superando las 4,000 toneladas en 2024, el cuádruple de la cifra de hace una década, impulsado por el aumento de los cultivos de hoja de coca y mejoras en la eficiencia de los laboratorios de esa droga.

La expansión del mercado de la cocaína se refleja en un aumento del 38 % en el número de consumidores, que alcanza ya los 25 millones de personas en todo el mundo, concentradas en América, Europa occidental y Oceanía, aunque con un rápido crecimiento en África y Asia.

Las redes de narcotráfico están ampliando sus rutas hacia nuevos destinos y emplean nuevos métodos de transporte, como 'narcosubmarinos' capaces de cruzar el Atlántico.

Expansión de las drogas sintéticas

La ONU alerta de la rápida expansión de las drogas sintéticas, un fenómeno que ha transformado el mercado ilícito porque las redes criminales pueden modificar fórmulas químicas con rapidez para sortear los controles, lo que ha derivado en la aparición de cientos de nuevas sustancias en apenas unos años.

Según los datos del informe, el número de nuevas sustancias psicoactivas detectadas alcanzó las 755, de las cuales 118 fueron identificadas por primera vez en 2024, lo que muestra la velocidad de los laboratorios clandestinos.

La ONU también advierte del crecimiento del mercado de la metanfetamina, que se ha convertido en una droga sintética de alcance global gracias a la expansión de su producción a distintos continentes, aunque Asia y América del Norte son los lugares con el consumo más elevado.

Cócteles letales de drogas

El informe muestra una especial preocupación por la proliferación de las mezclas de drogas que, bajo nombres engañosos y aparentemente inofensivos, combinan estimulantes, depresores y alucinógenos sin que los consumidores sepan qué están tomando, lo que incrementa los riesgos y las muertes por sobredosis.

"Los consumidores no saben qué han tomado, pero tampoco el personal sanitario que los atiende en caso de una urgencia", explica la autora principal del informe, Chloe Carpentier.

Estas combinaciones de drogas, como la 'cocaína rosa' o 'el agua de la felicidad', suponen un enorme desafío médico, según el texto, debido a que el personal sanitario se enfrenta, por ejemplo, a sobredosis atípicas que no responden a los antídotos tradicionales, como la naloxona.

En África occidental, una combinación de drogas muy barata y adictiva conocida como 'kush', compuesta por cannabinoides sintéticos y opioides potentísimos como los nitazenos, llevó a que Liberia y Sierra Leona declararan el estado de emergencia en 2024 ante el aumento de muertes entre los jóvenes.

Por último, el mercado mundial de los opioides pasa por un momento de transición tras el desplome de la producción de opio en Afganistán debido a la prohibición del cultivo de adormidera impuesta por los talibanes en 2022.

Eso ha reducido la disponibilidad de heroína y favorece alternativas sintéticas mucho más potentes y peligrosas, como el fentanilo y los nitazenos, advierte la oficina de la ONU.