Bélgica activa la tercera alerta roja de la historia ante el peor día de la ola de calor

Este viernes se ha batido ya el récord histórico para un 26 de junio en la comuna bruselense de Uccle –estación de referencia para los registros nacionales– al llegar hasta los 33,7 ºC. ( FUENTE EXTERNA )

Bélgica afronta este viernes la jornada más cálida de la ola de calor con temperaturas que podrían alcanzar los 40 ºC en el interior del país, lo que ha llevado al Real Instituto Meteorológico a activar la alerta roja por tercera vez en la historia en las provincias de Lieja y Limburgo.

El resto de regiones permanecen en alerta naranja por tercer día consecutivo al esperarse valores máximos superiores a los 35 ºC, una cifra de la que solo se libran las zonas costeras, en aviso amarillo.

Este viernes se ha batido ya el récord histórico para un 26 de junio en la comuna bruselense de Uccle –estación de referencia para los registros nacionales– al llegar hasta los 33,7 ºC, dos décimas más que los 33,5 ºC alcanzados en 1976, a la espera de conocer la cifra definitiva al final de la jornada.

Según ha informado también en la red social X el jefe de previsiones del Real Instituto de Meteorología, David Dehenauw, esta pasada noche ha sido la más cálida de la historia para un mes de junio en las ciudades de Ostende, Charleroi y Lieja, con temperaturas que no han bajado de los 24 ºC.

Las autoridades de la Región de Bruselas recomiendan a residentes, visitantes y turistas que busquen refugio en parques con sombra, estaciones y equipamientos públicos climatizados y que utilicen las fuentes de agua adicionales instaladas en los principales sitios turísticos.

Además, recuerdan que está prohibido bañarse en canales, ríos, estanques y fuentes ornamentales debido al riesgo de ahogamiento, hipotermia y contaminación bacteriana, a pesar de que muchos bruselenses optan por esta opción para sobrellevar el calor.

Algunos centros educativos han salido a los patios o a los parques para pasar los últimos días del curso haciendo juegos de agua, mientras que otros han cancelado las clases.

Impacto de la ola de calor

Este episodio de calor extremo ha provocado la cancelación de hasta cien servicios diarios de trenes sin climatización desde el miércoles, la suspensión de líneas de autobús sin aire acondicionado en varias regiones y el cierre de monumentos como el Atomium de Bruselas, entre otras incidencias.

Este viernes también se ha suspendido la recogida de residuos en la provincia de Limburgo, se han prohibido eventos públicos al aire libre en la región de Luxemburgo y la federación valona de distribuidores de agua ha pedido limitar el consumo.

Tormentas y bajada de temperaturas

La novedad meteorológica para este fin de semana son las tormentas, con riesgo de granizo y fuertes vientos, que se podrían desarrollar en zonas del este a partir de este viernes y extender a otras regiones durante el sábado y el domingo.

Se prevé que las temperaturas comiencen a descender a partir del domingo y lo sigan haciendo durante la próxima semana hasta alcanzar valores de 25 ºC, más propios para esta época del año en Bélgica.