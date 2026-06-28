×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vládimir Putin
Vládimir Putin

Putin preside una reunión sobre la situación en el mercado de combustible tras ataques

El mandatario reconoció que el mercado interno ha comenzado a consumir las reservas de combustible, aunque aseguró que las existencias de gasolina están prácticamente al mismo nivel que el año pasado

    Expandir imagen
    Putin preside una reunión sobre la situación en el mercado de combustible tras ataques
    El presidente ruso Vladimir Putin reconoció que el mercado interno ha comenzado a consumir las reservas de combustible. (AFP)

    El presidente de Rusia, Vladímir Putin, presidió este domingo una reunión sobre la situación de crisis en el mercado de combustible debido a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas.

    "En general, para estabilizar el mercado de combustible, creo que es necesario adoptar medidas sistémicas acordes con la magnitud de los desafíos actuales", dijo el jefe del Kremlin en el encuentro televisado al que asistieron miembros del Gobierno y jefes de las principales compañías del sector.

    RELACIONADAS

    Agregó que se refiere a "aumentar la oferta y mantener precios de combustible económicamente justificados".

    El jefe de Estado señaló que la capacidad de las mayores refinerías de petróleo de Rusia se está utilizando al máximo, y que también se está aprovechando el potencial de las refinerías pequeñas y medianas.

    Además, en esas instalaciones se ha pospuesto el mantenimiento programado con antelación, mientras los trabajos que se realizan de forma rutinaria se están llevando a cabo en un plazo reducido.

    Gabinete de crisis

    Putin subrayó que el gobierno ha creado un gabinete de crisis, que opera las 24 horas, para supervisar la situación con el combustible.

    "También se han preparado propuestas adicionales para garantizar el suministro de combustible al mercado interno, en colaboración con las compañías petroleras", añadió Putin, quien invitó a los participantes de la reunión a debatir todos los temas en detalle.

    El mandatario reconoció que el mercado interno ha comenzado a consumir las reservas de combustible, aunque aseguró que las existencias de gasolina están prácticamente al mismo nivel que el año pasado.

    Putin dijo estar al tanto de las colas en las gasolineras para abastecerse de combustible e insistió en que el Gobierno trabaja para minimizar las consecuencias de los ataques ucranianos contra las instalaciones rusas.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 