Reino Unido invierte más de 17,000 millones de euros para reforzar sus Fuerzas Armadas

El primer ministro británico, Keir Starmer, asiste a una reunión con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte (no aparece en la imagen), en el número 10 de Downing Street en Londres, Gran Bretaña. ( EFE/EPA/JASON ALDEN / POOL )

El Gobierno británico presentó este martes su Plan de Inversión en Defensa (DIP, en inglés), que prevé un gasto adicional de 15,000 millones de libras (unos 17,400 millones de euros) en cuatro años para reforzar sus Fuerzas Armadas, con prioridad para la adquisición de drones y sistemas autónomos.

El primer ministro, el laborista Keir Starmer, precisó que esta dotación, que se suma al presupuesto de defensa, se ha conseguido mediante recortes del 1 % en las partidas de inversión de otros ministerios, al estimar que reforzar la defensa es clave ante la inestabilidad geopolítica.

Con todo, la cifra anunciada es considerada insuficiente por buena parte del estamento militar y por algunos políticos, incluido el exministro de Defensa John Healey, que dimitió el 11 de junio tras no lograr asegurar los 28,000 millones de libras (unos 32,500 millones de euros) inicialmente comprometidos.

Nueva dotación

Según Starmer, la nueva dotación elevará el gasto en defensa a un récord de casi 300,000 millones de libras (unos 348,000 millones de euros) en un plazo de cuatro años y situará al Reino Unido en la senda de alcanzar su objetivo de destinar el 3 % del producto interior bruto (PIB) a defensa en la próxima legislatura.

El jefe del Gobierno, que dejará el cargo en las próximas semanas tras anunciar el pasado lunes su dimisión, señaló no obstante que el ministerio de Defensa no puede limitarse "a gastar más", sino que debe "gastar mejor", lo que requiere reformas internas "para obtener un mayor rendimiento".

Antes de su intervención, el ministerio informó en un comunicado que destinará unos 5,000 millones de libras (5,800 millones de euros) a comprar drones y sistemas autónomos para adaptar las Fuerzas Armadas a las necesidades de los conflictos actuales.

En el ámbito naval, el plan contempla la transformación de la 'Royal Navy' en una "fuerza híbrida" que combinará unidades tripuladas y no tripuladas, con el desarrollo de plataformas autónomas para vigilancia, combate submarino y defensa aérea, así como la incorporación de esos seis nuevos buques.

En el Ejército, el programa incluye la inversión en sistemas autónomos de bajo coste, vehículos terrestres no tripulados, nuevos drones de ataque y reconocimiento y el refuerzo de unidades de élite.

Para la Real Fuerza Aérea (RAF, en inglés), el plan prevé el desarrollo de aeronaves de combate colaborativas no tripuladas que operarán junto a aviones pilotados, además de nuevos sistemas de guerra electrónica basados en drones.

El plan británico se presenta antes de la cumbre de la OTAN de los días 7 y 8 de julio en Turquía y coincide con cambios en el gobernante Partido Laborista, después de que Starmer anunciara su intención de dimitir tras perder la confianza de su grupo parlamentario.

Eso abrió un proceso electoral interno en el que el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, se sitúa como favorito para sustituirle al frente de la formación y del Gobierno.