Las elecciones presidenciales francesas se celebrarán el 18 de abril y 2 de mayo de 2027

El presidente francés, Emmanuel Macron, concluirá su mandato tras los comicios del 2027. ( EFE )

Las elecciones presidenciales en Francia se llevarán a cabo el 18 de abril de 2027 y la segunda vuelta tendría lugar el 2 de mayo, informaron este martes medios locales.

Según informaciones adelantadas por el diario regional Ouest-France y confirmadas después por fuentes del Ejecutivo a otros medios, un decreto para confirmar esas fechas será presentado en el Consejo de ministros que se celebrará este miércoles.

Los comicios de 2027 pondrán fin a la Presidencia de Emmanuel Macron, quien después de dos quinquenios ya no podrá presentarse a la reelección.

Hay varios candidatos que ya han afirmado sus ambiciones a sucederle en el Elíseo, como el ex primer ministro de Macron Édouard Philippe, de orientación de centro-derecha; el líder de Los Republicanos, Bruno Retailleau, desde el ala conservadora, y desde la izquierda radical volverá a probar suerte el fundador de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

¿Irá Le Pen?

Pero la gran incógnita, a menos de un año de la cita con las urnas, es la concurrencia de la que fue la rival de Macron en la última segunda vuelta presidencial, la ultraderechista Marine Le Pen.

Por el momento, una sentencia por el uso fraudulento de fondos del Europarlamento por parte de su partido -la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés)- la mantiene inhabilitada a presentarse, pero la líder de la extrema derecha gala apeló la sentencia y ese proceso en segunda instancia debe definir sus opciones el 7 de julio.

Fechas claves

En virtud de la Constitución, la votación debe celebrarse entre 20 y 35 días antes del final del mandato de cinco años de Emmanuel Macron, que inició el 14 de mayo de 2022.

Los comicios tendrán lugar, por tanto, durante las vacaciones de primavera y, en el caso de la segunda vuelta, al día siguiente del Día del Trabajo.

Según el diario Ouest-France, se eligió este calendario en lugar de la otra opción, que situaba la votación una semana antes, los días 11 y 25 de abril.

Las encuestas han sugerido repetidamente que la extrema derecha podría encabezar la primera vuelta de las elecciones de 2027, pero aún no está claro quién será su candidato.