×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
León XIV
León XIV

León XIV recibirá en el Vaticano a Gustavo Petro la mañana del jueves

Esta será la segunda audiencia con León XIV de Pedro, después de la que mantuvieron en mayo del año pasado en el Vaticano

    Expandir imagen
    León XIV recibirá en el Vaticano a Gustavo Petro la mañana del jueves
    Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario, Gustavo Petro (i), a su llegada de este lunes, a Roma (Italia). (EFE)

    El papa León XIV recibirá en el Vaticano al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en la mañana del próximo jueves, según ha confirmado este martes de Santa Sede.

    La audiencia tendrá lugar en el Palacio Apostólico a las 9:00 hora local (7:00 GMT).

    Petro, que concluirá su mandato presidencial el próximo 7 de agosto, llegó en la tarde del lunes a Roma para una visita oficial que culminará con el encuentro con el pontífice, aunque por el momento no han trascendido los detalles de su agenda.

    RELACIONADAS

    Encuentros 

    • La Presidencia colombiana informó en la red X de que el mandatario participará en Roma en "encuentros con líderes internacionales" y que la visita estará centrada en asuntos como "la paz, la justicia social, la defensa de la vida y la cooperación internacional".

    Esta será la segunda audiencia con León XIV de Pedro, después de la que mantuvieron en mayo del año pasado en el Vaticano.

    Este lunes, a su llegada a Roma, el presidente saliente de Colombia criticó que ningún responsable del Gobierno italiano acudiera a recibirlo al aeropuerto de Fiumicino.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 