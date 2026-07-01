Panamá pedirá que siete panameños detenidos en Cuba cumplan eventual condena en su país

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, dijo este miércoles que se pedirá a Cuba que siete panameños acusados de atentar contra el Gobierno de la isla cumplan condena en el país centroamericano en caso de ser declarados culpables en un juicio, que aún no se celebra.

El caso de los siete panameños "sigue el proceso penal cubano", dijo Martínez-Acha, que aseguró que el Gobierno de Panamá aspira a que el juicio correspondiente se lleve a cabo "lo más pronto posible".

"Y cuando haya sentencia, si es en contra de nuestros panameños, solicitar con un mecanismo al cual pertenece Panamá que los envíen a nuestro país", comentó Martínez-Acha al ser preguntado por los periodistas por el caso, en el marco del acto de la rendición de cuentas anual del presidente panameño, José Raúl Mulino, ante el Parlamento.

Diez panameños fueron detenidos a finales de febrero pasado en Cuba "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel, según la información oficial.

Repatriaron a tres mujeres

Tres detenidas fueron repatriadas en abril pasado gracias a "la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad", según informó entonces la Cancillería panameña.

El grupo de panameños viajó a la isla en una fecha no precisada y, según el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, fueron captados en Panamá para "confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional", por lo que iban a cobrar entre 1,000 y 1,500 dólares cada uno al regresar a su país.

Las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla, según la información cubana.