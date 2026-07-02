Francia vuelve a prepararse para otra ola de calor entre compras masivas de aires acondicionados

Los franceses se apuran para comprar aires acondicionados para sus viviendas en medio de una intensa ola de calor. ( FUENTE EXTERNA )

Las altas temperaturas que afectan a Francia continúan alterando la vida cotidiana del país. Mientras miles de personas acudieron este jueves a supermercados para comprar ventiladores y aires acondicionados, en algunos establecimientos se registraron empujones, largas filas y la intervención de la Policía.

Al mismo tiempo, las autoridades informaron que más de 90 personas han muerto ahogadas desde el inicio de la ola de calor, al intentar refrescarse en ríos, canales y otras zonas de baño.

Compras masivas y tensión en los supermercados

La cadena alemana de supermercados Lidl registró escenas de tensión durante la venta de aires acondicionados y ventiladores a precios rebajados. En varios establecimientos se formaron largas filas desde la madrugada y videos difundidos en redes sociales mostraron avalanchas de clientes y empujones para conseguir los aparatos.

En una tienda del noroeste de París, decenas de personas comenzaron a hacer fila desde las 7:00 de la mañana, dos horas antes de la apertura.

La situación se complicó cuando algunos clientes intentaron colarse y se descubrió que el establecimiento solo disponía de dos unidades de aire acondicionado.

Lidl Francia lamentó los incidentes y explicó que sus empleados tuvieron que gestionar momentos de tensión. La empresa atribuyó la escasez de equipos al modelo de comercialización de estos productos, que, según indicó, se encargan con un año de antelación y se venden a un precio fijo.

Más de 90 fallecidos por ahogamiento

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, informó este jueves que desde el 19 de junio han muerto ahogadas más de 90 personas, una cifra que calificó de "inquietante" y que relacionó directamente con la reciente ola de calor.

Según explicó, muchas personas buscaron aliviar las altas temperaturas bañándose en lugares sin vigilancia, como canales o zonas donde también se registraron saltos desde puentes, prácticas que incrementaron el riesgo de accidentes.

La funcionaria reconoció además que Francia enfrenta un déficit de piscinas, especialmente en áreas rurales, debido a las dificultades para renovar estas infraestructuras, y señaló que el Gobierno trabaja para aumentar el número de socorristas acuáticos.

Se espera un nuevo episodio de calor extremo

Aunque la primera ola de calor ha remitido, los servicios meteorológicos prevén un nuevo aumento de las temperaturas a partir del fin de semana. Se esperan máximas superiores a los 30 grados en gran parte del país y registros que podrían superar los 35 grados en regiones del sur, especialmente en Languedoc-Roussillon y en los alrededores de Toulouse y Burdeos.

La agencia sanitaria francesa ya había advertido la semana pasada que, solo entre el 24 y el 26 de junio, se registraron alrededor de 1,000 muertes adicionales respecto a las esperadas para ese período, de las cuales el 85 % correspondieron a personas mayores de 65 años.

Por su parte, Météo-France indicó que las condiciones atmosféricas favorecerán la persistencia de un anticiclón durante la próxima semana, lo que mantendrá temperaturas significativamente por encima de los valores habituales para esta época del año en gran parte del territorio francés.

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