El Gobierno de Portugal declara la alerta en todo el territorio a causa del calor extremo

Un hombre descansa junto a la playa de Caxias, en Oeiras, en las afueras de Lisboa, Portugal, el 2 de julio de 2026. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) emitió alertas rojas por un episodio de calor extremo que se prevé se prolongue durante al menos una semana. ( EFE )

El Gobierno de Portugal declarará la situación de alerta en todo el país debido a la ola de calor que afecta al territorio y ha elevado el riesgo de incendios rurales, según anunció este jueves el ministro de Administración Interna (Interior), Luís Neves.

"Avanzaremos hoy mismo con la aplicación, a partir de la medianoche, de la declaración de situación de alerta. Esta declaración sobre todo tiene que ver, en primer lugar, con la prohibición de acceso y circulación a determinados espacios forestales previamente definidos", dijo en una rueda de prensa el responsable, quien añadió otras restricciones, como la realización de quemas de sobrantes y el uso de maquinaria agrícola.

En lo que va de año ya han ardido en el país 14.000 hectáreas, situación por la cual el ministro hizo un llamamiento a la población para que sea prudente y evite causar generar incendios.

El anuncio fue realizado en una jornada en la que prácticamente todo el territorio peninsular de Portugal se encuentra en riesgo "máximo" o "muy elevado" de incendio rural, con temperaturas máximas que superarán los 40ºC en varios puntos del país.

En la localidad de Vouzela, en el norte, un incendio en una zona de matorrales moviliza a 257 agentes, 67 medios terrestres y 10 medios aéreos.

Una fuente de la Protección Civil portuguesa precisó, en declaraciones a EFE, que hay dos frentes activos y que de momento no se plantean evacuar las viviendas más cercanas.

La advertencia sobre la prolongación del calor

Según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), se prevé "un largo periodo con tiempo muy caliente y seco", y varios distritos del país se encuentran este miércoles en aviso meteorológico rojo (el más alto de un total de tres), entre ellos Lisboa, por "la persistencia de valores extremadamente elevados de temperatura, tanto de la máxima como de la mínima".

En una rueda de prensa ayer, miércoles, la secretaria de Estado de Sanidad portuguesa, Ana Povo, informó de que están habilitando lugares climatizados a los que la población pueda acudir para resguardarse ante las altas temperaturas, entre otras medidas, y pidió precaución a los ciudadanos para evitar situaciones de riesgo sanitario ante el calor.