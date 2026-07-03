El papa viaja a Lampedusa el 4 de julio para volver a poner el foco en la migración

El papa León XIV viajará a la isla italiana de Lampedusa para volver a poner el foco en el drama de la migración al detenerse ante las tumbas de los que murieron en el mar buscando una vida mejor. ( EFE/ARCHIVO )

León XIV viajará este sábado, 4 de julio, a la isla italiana de Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria en el Mediterráneo, para volver a poner el foco en el drama de la migración al detenerse ante las tumbas de los que murieron en el mar buscando una vida mejor.

Trece años después del viaje del papa Francisco a la pequeña isla, la más septentrional del país y uno de los principales puntos de llegada para miles de personas que intentan llegar a Europa desde las costas del norte de África, León XIV pasará cuatro horas en Lampedusa, donde rendirá homenaje a los migrantes fallecidos en el cementerio local y depositará una ofrenda floral en sus tumbas, muchas de ellas sin nombre.

En particular, se detendrá junto a la tumba de Yusuf, un bebé de seis meses que murió en 2020 y que se convirtió en símbolo del drama migratorio. Nació en Libia y falleció en brazos de su joven madre a bordo del barco de la ONG española Open Arms, mientras esperaban una evacuación médica de emergencia, que llegó tan solo seis horas después de la solicitud.

Además, el papa realizará una parada en el monumento 'Porta d'Europa' y visitará el Molo Favaloro, muelle donde bendecirá una placa que dará al lugar el nombre del papa Francisco. También saludará personalmente a un grupo de migrantes.

La jornada concluirá con una misa a las 10:30 horas (8:30 GMT), en la que se espera la presencia de autoridades locales, voluntarios y vecinos de la isla, además de un encuentro con niños enfermos antes de su regreso al Vaticano.

La migración, eje de su pontificado

El viaje de León XIV a la isla italiana refuerza una de las prioridades de su pontificado: el drama migratorio. El papa ha defendido la acogida y la dignidad de las personas migrantes y ha denunciado la trata de seres humanos y las muertes en las rutas hacia Europa.

Durante su reciente viaje a España, el papa ya lanzó un duro mensaje desde las Islas Canarias al advertir de que "Europa no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas".

Aunque las llegadas de migrantes a las costas italianas han disminuido en los últimos años, las muertes no cesan.

Casi 2,800 migrantes desembarcaron en junio, un 10 % menos que el mes anterior y 14,388 desde principios de año, lo que supone un descenso del 30 % respecto a 2025. De estos, el 56 % desembarcó en Lampedusa, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Pero 1,397 personas fallecieron o desaparecieron en el Mediterráneo durante el primer semestre de 2026 mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 851 fallecimientos.

Filippo Mannino, alcalde de las Islas Pelagias y entre ellas Lampedusa, explicó a medios vaticanos que aquí el fenómeno migratorio adquiere un significado diferente en comparación con los debates políticos que se llevan a cabo lejos de la isla: "Cuando alguien te pide ayuda, primero le ayudas, y luego todo lo demás".

El 4 de julio

El viaje de Robert Prevost, el primer papa estadounidense, coincide con el 4 de julio, el Día de la Independencia de su país de origen que este año alcanza su 250 aniversario.

En esta fecha tan emblemática, el papa ha preferido estar al lado de los migrantes después de haber declinado la invitación que el vicepresidente JD Vance le cursó el pasado febrero para asistir a los actos por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

Posteriormente, las relaciones entre Estados Unidos y la Santa Sede se han visto sacudidas por las duras críticas que el presidente Donald Trump dirigió a León XIV por sus posiciones en contra de la guerra de Irán.

En abril, el papa calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de "aniquilar toda una civilización" durante la crisis con Irán y el presidente estadounidense respondió acusándolo de ser "débil con el crimen" y "terrible en política exterior".