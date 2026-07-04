Líderes de la UE destacan la "amistad duradera" con EE. UU. en su 250 aniversario

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa durante la visita del Colegio de Comisarios de la UE al University College de Cork, Irlanda. ( EFE/EPA/DAMIEN EAGERS )

Los líderes de la Unión Europea (UE) destacaron este sábado la "amistad duradera" entre el bloque comunitario y Estados Unidos al celebrar el 250 aniversario de la independencia de la nación norteamericana.

"Hoy nos unimos a nuestros amigos estadounidenses para celebrar los 250 años de independencia (...) La Estatua de la Libertad sigue siendo el símbolo perdurable de esa amistad duradera. Por eso, esta noche, los fuegos artificiales iluminarán los cielos a ambos lados del Atlántico", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de un mensaje en redes sociales.

La mandataria europea insistió en que "durante 250 años, nuestra asociación transatlántica se ha forjado en torno a nuestros valores compartidos y nuestros lazos familiares. Y, en ocasiones, se ha visto reforzada por la inmensa valentía y las vidas perdidas en defensa de la libertad".

Líderes europeos

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también celebró "no solo la extraordinaria trayectoria de Estados Unidos, sino también la amistad duradera, el patrimonio compartido y los valores comunes que han unido a nuestros pueblos y han fortalecido nuestra asociación transatlántica a lo largo de las décadas".

El portugués expresó su deseo de "seguir profundizando en nuestro vínculo duradero y trabajando juntos por la paz, la prosperidad y el bienestar de todos los estadounidenses y europeos a ambos lados del Atlántico".

Finalmente, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, publicó un video de su participación en la celebración del aniversario de EE. UU. en Bruselas el pasado domingo, al que añadió un mensaje en el que instó a brindar "por los próximos 250 años".

El embajador de EE. UU. en Bélgica, Bill White, organizó el pasado domingo una fiesta en el parque del Cincuentenario, en Bruselas, para celebrar por adelantado el día de la independencia.

Al evento, que causó controversia por, entre otras cosas, la privatización de un espacio verde público en plena ola de calor, acudieron unos 5,000 asistentes de alto nivel - entre los cuales no se encontraban Von der Leyen y Costa.