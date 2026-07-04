Le Pen dice que si la justicia le impide presentarse, hará campaña con su delfín Bardella

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, subrayó este sábado que si la justicia le impide presentarse a las presidenciales, por la sentencia que tiene pendiente por malversación de fondos, hará campaña junto a su delfín, Jordan Bardella, con el que subrayó que comparte las mismas convicciones.

Le Pen, que pronunció un discurso este sábado ante un grupo de militantes en Liévin (norte) después de que hiciera otro tanto Bardella, insistió en que los dos trabajan "juntos desde hace años" y que "tenemos el uno por el otro una gran confianza".

"Si no fuera así, no le hubiera dado con 23 años la responsabilidad de dirigir la campaña de las elecciones europeas (en 2024).

Nunca ha traicionado esa confianza", subrayó antes de añadir que cualquiera que sea el escenario "haremos esta campaña juntos", en relación a los comicios presidenciales que se celebrarán en la primavera de 2027.

Situación judicial

Recordó que si ella puede concurrir y gana esos comicios, nombrará a Bardella primer ministro, pero también que "si la justicia me impide presentarme, entonces con una gran energía y con una gran convicción y con gran confianza apoyaré todos los días la candidatura de Jordan Bardella".

La líder de la Agrupación Nacional (RM) se refirió a la sentencia que tiene que dictar el Tribunal de Apelación de París el próximo 7 de julio, y que debe decidir si, como en primera instancia, la considera culpable de malversación de fondos por el uso indebido de los asistentes parlamentarios pagados con dinero del Parlamento Europeo, y a partir de ahí qué pena le impone.

A ese respecto, subrayó que esa decisión "será importante porque puede obstaculizar el funcionamiento democrático del país, puede decidir en vuestro lugar. Sus repercusiones tendrán una dimensión histórica porque, según cual sea la decisión de los magistrados, las cosas no serán las mismas".

En primera instancia, el Tribunal Correccional de París la sentenció a una pena de cinco años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos con aplicación inmediata (que de confirmarse le impediría ser candidata), además de cuatro años de cárcel, dos firmes.

En su intervención previa, Bardella había dicho que "espera ver a Marine Le Pen como presidenta".

Le Pen, durante su discurso, cargó contra el mandato del actual presidente francés, Emmanuel Macron: "Absolutamente todo se hunde ante nuestros ojos. No hay nada que vaya bien".

Contexto electoral

"Todo está por los suelos -añadió-: la energía, la agricultura, la escuela, la seguridad; la inmigración está fuera de control, la gente no consigue encontrar casa; la sanidad, que era un elemento de excelencia en Francia, tampoco funciona". Por eso dijo que "es hora de que se vayan", en una clara alusión a los macronistas.

Todas las encuestas por ahora prevén que, tanto si el candidato de la extrema derecha es Marine Le Pen o Jordan Bardella, el uno como el otro obtendrían votos suficientes para calificarse a la segunda vuelta de las presidenciales.

La líder de la formación puntualizó que no hay que confiarse, en particular porque en la segunda vuelta dijo saber que "nos vamos a enfrentar a la coalición de los incapaces" en la que presume que se unirán todas las fuerzas que ya en el pasado lo han hecho para evitar una victoria de la Agrupación Nacional (RN).