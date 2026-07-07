Chile desarma célula del Tren de Aragua en cuatro regiones y detienen a más de 30 personas

Fotografía del 25 de junio de 2026 del fiscal Héctor Barros hablando durante una entrevista con EFE en Santiago (Chile). Desarticular la estructura financiera del Tren de Aragua debe ser una prioridad para combatirlo, afirmó Barros, quien tras lograr la extradición desde Colombia de dos de sus miembros advierte que la falta de cooperación efectiva de Venezuela sigue siendo uno de los principales obstáculos para derrotar a esta red criminal en la región. ( EFE )

Las autoridades chilenas desarticularon este martes una célula criminal asociada a la banda transnacional Tren de Aragua y detuvieron a una treintena de personas en cuatro regiones del centro y sur del país.

La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó durante la madrugada operativos paralelos en la Región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, Maule (centro) y las sureñas La Araucanía y Los Lagos.

En total, fueron detenidos 35 ciudadanos de origen chileno y venezolanos por tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita.

La investigación reveló que la red tenía el control de la venta de drogas en La Araucanía, con sustancias que entraban a Chile por la zona norte del país y hacían tránsito por la Región Metropolitana hasta ser trasladada a las regiones del sur.

"Más que personas que se dedican a vender sustancias psicotrópicas, es una verdadera organización criminal con diferentes estructuras y liderazgos", explicó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

De Venezuela a varios países suramericanos

El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en las cárceles de Venezuela y está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos. De hecho, la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países.

Estados Unidos clasificó el año pasado al Tren de Aragua -además de carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13- como organizaciones terroristas.