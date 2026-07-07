Le Pen anuncia candidatura al Elíseo tras sentencia que le abre vía a las Presidenciales

Marine Le Pen buscará la presidencia de Francia tras lograr una sentencia que la habilita. ( EFE/EPA/TERESA SUAREZ )

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, anunció este martes su candidatura al Elíseo tras la sentencia dictada hoy, que le condenó a un año de prisión con la posibilidad de brazalete electrónico por malversación de fondos públicos europeos, pero le abrió la vía a las presidenciales de 2027 al reducir en apelación su pena de inhabilitación.

"Sí, seré candidata a las elecciones presidenciales", declaró Le Pen en el telediario de máxima audiencia de la televisión TF1, a donde acudió acompañada por el presidente de su partido, la Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella.

Le Pen, de 57 años, anunció además que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para "agotar todas las vías legales" para defender su "inocencia" en este caso de malversación de fondos públicos en el Parlamento Europeo.

Esa acción judicial suspenderá la ejecución de la sentencia dictada este martes y, por tanto, mientras el Supremo no se pronuncie, no tendrá que hacer campaña con un brazalete electrónico, algo que para ella era esencial para lanzarse de nuevo a la conquista de la jefatura del Estado.

"Había indicado que no haría campaña con el dispositivo electrónico puesto. Pero como tengo la opción de apelar ante el Tribunal Supremo (...) y la apelación suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin el dispositivo electrónico", recalcó la líder de la ultraderecha francesa.

Anuncia a Bardella como su primer ministro

Sea como fuere, Le Pen también anunció que Bardella, de 30 años, será su primer ministro si logra su objetivo de llegar al Elíseo en su cuarto intento. "Nos complementamos", aseguró al referirse a su delfín, ya que ambos, subrayó, forman "un dúo confiable de primer ministro y presidenta".

"Tenemos soluciones, y este dúo es ganador; incluso es una fórmula ganadora", insistió, al asegurar que las ambiciones políticas de ambos son luchar "por Francia",

Preguntada por qué ocurriría si el Supremo no la absolviera, respondió "veremos".

"Los franceses serán jueces (...) Es extraño que se considere a los franceses incapaces de tomar una decisión", añadió.

En su sentencia, el Tribunal de Apelación de París defendió que la reducción de la pena de inhabilitación de Le Pen, respecto a la dictada en primera instancia, responde a un criterio de proporcionalidad y tiene en cuenta "la libertad de elección del votante", al considerar que esta constituye una condición esencial para la expresión democrática del sufragio.

En un comunicado, el tribunal recordó que la inhabilitación no era una pena obligatoria cuando se cometieron los hechos y señaló que la sanción de 15 meses ya cumplida desde la sentencia de primera instancia, dictada el 31 de marzo de 2025, es suficiente para reparar el daño causado a la probidad pública. Mantenerla, añadió, habría vulnerado "el principio de libertad de candidatura".