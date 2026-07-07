Macron dice que conocía los riesgos de su viaje a Damasco tras la doble explosión

Una foto cedida por la Presidencia siria muestra al presidente sirio, Ahmad al-Sharaa (d), reunido con el presidente francés, Emmanuel Macron (i), en el Palacio del Pueblo, en Damasco, Siria, el 7 de julio de 2026. ( EFE )

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este martes que su visita a Damasco se organizó "con pleno conocimiento" y que los riesgos derivados de la situación de seguridad en Siria estaban "controlados", tras dos explosiones que causaron al menos 18 heridos, entre ellos cuatro agentes de policía, en el centro de la capital siria.

"Las cosas están bien organizadas. Hemos emprendido este viaje con pleno conocimiento de causa y con una organización adecuada por parte de Francia. No nos engañamos sobre los riesgos que existen, pero están controlados", afirmó en una rueda de prensa junto con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, al cierre de su viaje oficial a Siria, el primero de un jefe de Estado europeo tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

Las declaraciones se produjeron horas después de que al menos 18 personas, cuatro de ellas policías, resultaran heridas por la explosión de dos artefactos colocados cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco.

"Tampoco ignoramos la voluntad de ciertos grupos de impedir el regreso de Siria a la comunidad internacional. Sin embargo, no debemos dejar que eso nos desestabilice ni nos aparte de la importancia del camino que hemos elegido. Por eso seguimos avanzando", agregó.

En su intervención, el mandatario francés rindió homenaje al pueblo sirio y destacó el largo sufrimiento vivido durante la guerra.

También recordó que Francia conoce de primera mano la amenaza terrorista y recordó que los atentados que golpearon al país en 2015 y 2016 fueron preparados en Siria por grupos yihadistas que reclutaron a numerosos jóvenes franceses, europeos y magrebíes.

Macron subrayó que Francia decidió acompañar a las nuevas autoridades sirias y se refirió al compromiso que asumió durante la reunión mantenida con Al Sharaa el pasado 7 de mayo: "Aquí estamos a vuestro lado para expresar nuestra confianza en el pueblo sirio y en vuestro trabajo para aportar paz, seguridad y prosperidad", afirmó.

El presidente francés insistió en que la lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad y sostuvo que el control de todo el territorio por parte del Estado sirio es "necesario para la seguridad de todos los sirios", al tiempo que reafirmó el compromiso de Francia dentro de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Macron ve una "nueva Siria"

Asimismo, defendió que la construcción de una "nueva Siria" pasa por el establecimiento de un verdadero Estado de derecho y consideró imprescindible combatir la impunidad por los crímenes cometidos durante el conflicto.

"Es necesario que se escuche la palabra de las víctimas, que se haga justicia y que los verdugos sean juzgados. Es una condición necesaria para la paz civil", afirmó.

Por último, aseguró que Francia quiere convertirse en un socio de la reconstrucción económica siria mediante el fortalecimiento del sistema bancario, la lucha contra la corrupción y el impulso de inversiones, además de participar en futuros proyectos energéticos en el país.