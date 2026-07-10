Transportes públicos en ciudad lusa de Oporto pasan a ser gratuitos para los residentes

Los transportes públicos pasaron a ser gratuitos este viernes para todos los residentes de la ciudad portuguesa de Oporto, una medida que exigirá una inversión por año de entre 20 y 25 millones de euros, según el Ejecutivo local.

"A partir de hoy, los transportes públicos son gratuitos en la ciudad para quien tiene Cartão Porto", celebró este viernes el alcalde de la ciudad, Pedro Duarte, en un acto de presentación, en referencia al carnet municipal que se exigirá para poder acceder a este servicio, recogió el Ayuntamiento en un comunicado.

Este pase permite a los residentes de Oporto, ubicada en el norte del país, usar gratuitamente los transportes públicos en el área metropolitana de la ciudad.

Durante el evento, Duarte aseguró que esta medida tiene como objetivo reducir el uso de transportes particulares, recordando "los efectos ambientales, económicos y de cariz social".

"Esta es una medida altamente disruptiva e innovadora en el contexto nacional y, sin ser pionera, es casi pionera en el contexto internacional. No hay muchas ciudades que hayan adoptado esta medida", recalcó el alcalde, que fue ministro de los Asuntos Parlamentarios entre 2024 y 2025 en el primer gobierno del conservador Luís Montenegro.

Comparación nacional

Esta medida amplía la gratuidad en transportes públicos a la que ya podían acceder los jóvenes de hasta 23 años en la ciudad.

Oporto no es el primer municipio en Portugal que aplica una medida en este sentido: Cascais, en el área metropolitana de Lisboa, impulsó en 2020 que sus residentes puedan usar los transportes públicos de forma gratuita.

En Lisboa, los transportes públicos son gratuitos para los menores de 18 años, para los estudiantes de hasta 23 años y para los mayores de 65 años.