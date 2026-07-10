Macron expresa sus condolencias a España por las víctimas del incendio forestal de Almería

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó este viernes sus condolencias a España por las víctimas del incendio forestal declarado en Los Gallardos, en Almería (Andalucía), que deja por el momento al menos 12 fallecidos.

"Pensamientos emocionados para las víctimas de los terribles incendios que afectan a España y para sus familias. Expreso la solidaridad de Francia, que también lucha contra las llamas. Homenaje a todos los bomberos movilizados", escribió Macron en un mensaje en sus redes sociales.

El incendio, que ha calcinado alrededor de 4.000 hectáreas, continúa bajo vigilancia de los equipos de emergencia, que trabajan para controlar el avance del fuego en unas condiciones especialmente difíciles debido al viento y al terreno escarpado de la zona.

Las autoridades mantienen el dispositivo de búsqueda en el área afectada, donde permanecen 24 personas no localizadas, según el balance provisional. El Gobierno regional de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas.

Sobre el incendio

Al menos 23 personas seguían sin localizar el viernes, un día después del inicio del voraz incendio que se expandió a toda velocidad en la provincia de Almería, y que causó la muerte de 12 personas en esta zona del sur de España donde residen muchos extranjeros.

"Estaba muy feo. Explotando bombonas, todo, ardiendo casas, los cristales partían", describió un vecino evacuado a la agencia Atlas.

El fuego se desató el jueves en la zona de Los Gallardos, un área de orografía escarpada, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir, según las primeras investigaciones.

En esta zona, a pocos kilómetros del cálido Mediterráneo andaluz y entre la sinuosa orografía de Almería, residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.

Más de 400 efectivos de varios cuerpos, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, siguen luchando contra este fuego que ya ha devorado 3.150 hectáreas y obligó a desalojar de sus casas a 600 personas.