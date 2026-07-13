Putin promete la victoria en Ucrania en primer acto electoral a dos meses de legislativas

El presidente ruso Vladímir Putin preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad por videoconferencia en el Kremlin en Moscú, Rusia. ( EFE/EPA/PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL )

El presidente ruso, Vladímir Putin, prometió este lunes la victoria en Ucrania en su primer acto electoral de cara a los comicios legislativos de septiembre, en los que el partido del Kremlin, Rusia Unida, buscará revalidar su mayoría.

"Nuestra fuerza reside en que siempre superamos todas las dificultades y todos los temores. Y eso nos hace más fuertes. Y es precisamente por eso que, por supuesto, siempre vamos hacia adelante y seguiremos haciéndolo", dijo Putin al intervenir en el foro 'Todo para la Victoria', organizado por la plataforma Frente Popular.

El jefe del Kremlin insistió en que las tropas rusas avanzan en el frente de batalla, mientras su economía se desarrolla pese a las trabas impuestas por Occidente.

Putin afirmó que los ciudadanos han donado a través del 'Frente Popular' cerca de 70,000 millones de rublos (unos 913 millones de dólares) para las necesidades del ejército.

"Y por eso, sin duda, nos espera la victoria" aseguró.

Listas electorales

Las declaraciones de Putin, realizadas frente a militares y miembros de sus familias, se producen después de que la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia aprobara el domingo las listas electorales de once partidos que buscan participar en los comicios legislativos del 20 de septiembre.

A la vez, aún no queda claro los candidatos de cuántas formaciones podrán participar en las elecciones ya que la CEC procederá ahora a la verificación de los documentos de todos los aspirantes a hacerse con un escaño.

Además, hoy, lunes, fue detenido uno de los pocos líderes opositores aún en libertad, Borís Nadezhdin, aspirante a la Presidencia en 2024.

Debido al hartazgo con la guerra, la contracción económica, el bloqueo de internet y, más recientemente, la crisis con el déficit de combustible, la intención de voto del partido del Kremlin, Rusia Unida, se encuentra bajo mínimos históricos, según los sondeos.

Las elecciones de septiembre serán las primeras legislativas que se celebran en este país desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.