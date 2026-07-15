Hasta 21 años de cárcel para tres hombres inmigrantes por violar a una mujer en Inglaterra

Tres hombres solicitantes de asilo en el Reino Unido fueron condenados a penas de prisión de hasta 21 años por violar, y filmar el ataque, a una mujer. ( IMAGEN ORIGINALMENTE PUBLICADA POR THE GUARDIAN )

Tres hombres solicitantes de asilo en el Reino Unido fueron condenados este miércoles a penas de prisión de hasta 21 años por violar, y filmar el ataque, a una mujer el pasado 4 de octubre en una playa de la localidad de Brighton, en el sureste de Inglaterra.

Abdulla Ahmadi, de 26 años y originario de Irán, y Ibrahim Alshafe, de 25 y procedente de Egipto, fueron condenados cada uno a 21 años de prisión.

Karin Al-Danasurt, de 20 años y también egipcio, fue declarado culpable de un delito secundario de violación por grabar la agresión, y condenado a 18 años y seis meses de cárcel.

Al dictar sentencia en el tribunal de Hove, la jueza Christine Henson afirmó que los tres "participaron en un ataque completamente depredador y despiadado".

"El impacto sobre la víctima fue y sigue siendo devastador. Ha tenido un efecto profundo e irreversible, que ha cambiado su vida. La trataron con desprecio y cada uno desempeñó un papel para degradarla", afirmó.

La jueza señaló que "la actitud arrogante y de sentirse con derecho a todo que mostraron aquella noche se mantuvo durante el juicio".

Hotel para solicitantes de asilo

Durante el proceso se supo que los tres trabaron amistad cuando residían en un hotel habilitado para acoger a solicitantes de asilo en Lower Beeding, en el condado inglés de West Sussex.

Ahmadi y Alshafe habían coincidido previamente al cruzar juntos el canal de la Mancha en una pequeña embarcación procedente de Francia el 19 de junio de 2025, y Alshafe después compartió habitación con Al-Danasurt, que había llegado al Reino Unido el 11 de octubre de 2024.

Los tres deberán cumplir dos tercios de sus condenas antes de poder optar a la libertad condicional y, cuando sean excarcelados, pasarán seis años bajo vigilancia. El Gobierno ha indicado no obstante que podrían ser deportados.