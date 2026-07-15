Zelenski pide apoyo a países del sureste de Europa para aprobar nuevas sanciones a Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski,, asista a una reunión de la Coalición de los Voluntarios para reforzar el apoyo militar a Ucrania, en el Hotel des Invalides, en París. ( EFE/TERESA SUAREZ / POOL )

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a los líderes de los países del sureste de Europa reunidos en Kiev con motivo de la quinta cumbre entre jefes de Estado y de Gobierno de estas naciones y de Ucrania que apoyen la aprobación del vigésimo primero paquete de sanciones de la UE contra Rusia.

"Por favor, apoyen esta presión. No permitan a Rusia burlar las sanciones. Debemos enfocarnos sobre todo en golpear las fuentes de dinero de (el presidente ruso, Vladímir) Putin y las exportaciones energéticas de Rusia", dijo Zelenski dirigiéndose a los líderes del sureste del continente.

El presidente ucraniano agregó que "la paz estará más cerca" si se incrementa la presión sobre las finanzas rusas.

Paquete de sanciones

La UE no ha conseguido por el momento aprobar su paquete de sanciones contra Rusia número 21 por discrepancias entre sus miembros sobre su contenido.

La quinta Cumbre Ucrania-Sureste de Europa ha congregado hoy en Kiev a los presidentes de Moldavia, Rumanía y Serbia y al primer ministro de Eslovenia.