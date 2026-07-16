Starmer viaja a Ucrania para despedirse de Zelenski en su última semana en el cargo

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski (derecha) y el primer ministro británico Keir Starmer (izquierda) asisten a su reunión en Kiev, Ucrania. ( EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO )

El primer ministro británico, Keir Starmer, viaja este jueves a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y reafirmar el apoyo del Reino Unido a Ucrania ante la invasión rusa, en su última semana como jefe del Gobierno británico.

Con esta visita, Starmer "pondrá el broche a dos años de liderazgo para respaldar la lucha de Ucrania por su libertad y soberanía", dijo Downing Street en un comunicado.

Dos años después de llegar al poder con mayoría absoluta, el líder laborista dimitió tras perder la confianza de su grupo parlamentario y será sustituido por su colega Andy Burnham este viernes al frente de la formación gobernante y el lunes como primer ministro.

En la capital ucraniana, Starmer y Zelenski analizarán "los avances en el suministro de capacidades militares que permitan a Ucrania continuar defendiendo su territorio", así como qué efectivos son necesarios de cara al futuro, de acuerdo con la nota.

Compromiso del Reino Unido

El Gobierno recuerda que el Reino Unido ha comprometido una ayuda militar de 3,000 millones de libras anuales (3,510 millones de euros) para la antigua república soviética y entregado más de 250,000 drones, unos 8,000 misiles y más de 350,000 proyectiles de artillería.

Además, cofundó con Francia la Coalición de Voluntarios, que reúne a 34 países dispuestos a velar por la paz en Ucrania tras el conflicto, y comparte con Alemania el liderazgo del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que coordina donaciones militares internacionales al país.

"A lo largo de este conflicto he sido testigo de la extraordinaria fortaleza del pueblo ucraniano y de la férrea determinación de una nación que se niega a doblegarse", declaró Starmer.

El primer ministro saliente aseguró que el apoyo del Reino Unido "perdurará siempre", no solo por Ucrania y por la seguridad europea, sino también por las consecuencias económicas que la guerra ha tenido para las familias británicas.