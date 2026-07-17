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UE - China- Berlín - París
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Berlín y París quieren transferencias tecnológicas de China y corregir relación monetaria

Merz aludió al décifit europeo e instó al diálogo con China frente a los desajustes comerciales que actualmente suponen un "lastre" industrial para los países de la Unión Europea

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    Berlín y París quieren transferencias tecnológicas de China y corregir relación monetaria
    Se espera que Francia y Alemania anuncien por primera vez la participación de soldados alemanes en ejercicios relacionados con las armas nucleares francesas. Berlín y París también acordaron trabajar conjuntamente para reducir la burocracia e impulsar la política digital. (Francia, Alemania). (EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

    El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este viernes junto al canciller alemán, Friedrich Merz, que Alemania y Francia quieren que haya transferencias de tecnologías de China hacia Europa y corregir la relación monetaria con el gigante asiático.

    "Queremos dar pasos con China para tener transferencias de tecnología en nuestros países, no importar los productos, sino transferir las tecnologías creando empleos aquí y poder sacar provecho", explicó Macron en una rueda de prensa al término del consejo de ministros franco-alemán que acogió la ciudad de Brühl, en el oeste de Alemania.

    Macron, que lamentó que actualmente el déficit comercial europeo con China llega a los 1,000 millones de euros diarios, instó a "corregir las disfunciones en materia del cambio de la moneda y la relación monetaria" a través del diálogo con Pekín.

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    Merz, por su parte, también aludió a ese décifit europeo e instó al diálogo con China frente a los desajustes comerciales que actualmente suponen un "lastre" industrial para los países de la Unión Europea.

    En busca de un balance comercial en la UE

    "Hoy día no hay ningún país de la Unión Europea, ni uno, que tenga un balance comercial positivo con China. En total, el déficit de la Unión Europea al año ha crecido a más de 300,000 millones" anuales, precisó Merz, que comentó que esa cifra constituye un "desequilibrio del que se debe hablar".

    • "Hay buenos motivos para entender ese desequilibrio", según Merz, por la "muy buena productividad" del gigante asiático.
    • Pero China "también tiene una moneda que considero que está drásticamente infravalorada y tiene excesos de capacidades muy subvencionadas que traen al mercado europeo, por ejemplo en la industria del automóvil", explicó el canciller.

    "Sobre todo esto tenemos que hablar, yo no quiero otro conflicto comercial con China, pero quiero un diálogo abierto", insistió el jefe del Gobierno alemán.

    El canciller alemán, Friedrich Merz (d), y el presidente francés, Emmanuel Macron (i), tras ofrecer una rueda de prensa conjunta al término del 26.º Consejo Ministerial Franco-Alemán, en el Palacio Augustusburg de Brühl, Alemania, el 17 de julio de 2026.

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