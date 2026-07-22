Incendios arrasan partes del sur de Francia, Italia y España

Más de 2,300 hogares quedaron sin electricidad, indicó la alcaldía entre la noche de martes y la madrugada del miércoles ( FUENTE EXTERNA )

Incendios forestales arrasaron el miércoles en Sicilia, el suroeste de Francia y el centro de España, donde miles de personas fueron evacuadas y un bombero italiano murió cuando combatía las llamas.

Con temperaturas arriba de 40 ºC, los vientos cálidos atizaron las llamas en la isla del sur de Italia, donde el fuego se ha propagado por varios días.

Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica situada en el centro de la isla tuvieron que ser evacuados, informaron los bomberos en un comunicado, mientras aviones cisterna trabajan para controlar el fuego.

"Se han desplegado 6.000 hombres (guardas forestales, bomberos y miembros de protección civil, ndlr) y 20 medios aéreos están en operación", declaró el miércoles por la noche el presidente de la región, Renato Schifani, al precisar que casi 50 incendios, de los 344 señalados el miércoles, siguen activos.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunció el fallecimiento de un bombero cuando luchaba contra las llamas en el centro de la isla.

En las últimas 24 horas también se han registrado más de 160 incendios en Calabria, la región vecina.

Los servicios de emergencia precisaron haber intervenido en más de 1.000 incendios en toda Sicilia desde el sábado.

Un portavoz de la Protección Civil italiana consultado por la AFP calificó la situación de "grave", señalando que estos incendios "se ven favorecidos por las temperaturas extremadamente altas" y "un suelo muy seco", consecuencia de la falta de lluvias.

El incendio que continúa activo en el centro de la isla, en los alrededores de Castronovo y Santo Stefano Quisquina, dejó temporalmente sin agua potable a una veintena de municipios, según la empresa distribuidora.

El diario local Giornale di Sicilia, citando datos de una red agrometeorológica regional, informó el miércoles de temperaturas superiores a los 45°C en varios municipios del centro y sur de la isla.

Incendios en Francia

En Francia, las llamas han arrasado más de 1.000 hectáreas en el suroeste y otras 2.500 en el sur del país, cerca de la costa del Mediterráneo.

Según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, se han declarado más de 12.500 incendios desde comienzos de año y ya se han quemado 44.000 hectáreas.

Nuñez se reunió con las familias de dos bomberos fallecidos el martes en las inmediaciones del aeropuerto de la capital de la provincia de Gironda, Burdeos.

El incendio arrasó unas 1.000 hectáreas el miércoles y continúa al norte de la cuenca de Arcachon, donde miles de residentes y turistas han sido evacuados.

Impacto en España

Según la prefectura, unas 700 personas fueron evacuadas por precaución en el municipio de Porge, mientras que unos 3.500 ocupantes de un camping en la zona fueron trasladados.

En tanto, en España, un nuevo incendio declarado el miércoles cerca de la ciudad central de Toledo provocó la evacuación de varios municipios de la comunidad de Madrid, así como el confinamiento de uno de ellos, anunciaron los servicios de emergencia en X.

"Debido a la evolución del incendio de Almorox", los municipios de Encinar del Alberche, Ribera del Alberche y Rincón del Alberche fueron evacuados y "el municipio de Villa del Prado fue puesto en confinamiento", indicaron los servicios de emergencia, que enviaron dos mensajes a un sistema de alerta de todos los teléfonos móviles de la zona.

Los nuevos incendios se extienden en momentos que cientos de bomberos combaten un enorme incendio forestal que ha devastado 32.000 hectáreas unos 100 kilómetros al norte de Madrid.

Debido al cambio climático se ha intensificado una sequía en Europa, con calores extremos y condiciones excepcionalmente áridas que provocaron incendios y dejaron ríos secos, según expertos internacionales.