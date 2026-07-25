España recibe apoyo de Portugal, Grecia e Italia para hacer frente a los incendios

Equipos de Portugal, Grecia e Italia se suman a la lucha contra los incendios en España ( FUENTE EXTERNA )

Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios de Madrid y Ávila con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs, según datos del Ministerio del Interior.

Portugal es el país que más efectivos va a aportar al operativo antincendios, con 129 efectivos y 41 vehículos, un contingente terrestre que comenzará su labor este domingo tras llegar este sábado por la noche a Navaluenga (Ávila).

Según datos ofrecidos por Interior, los 41 vehículos procedentes de Portugal son: 1 bulldozer, 9 vehículos de mando, 2 autobombas ligeras, 14 autobombas pesadas, 5 nodrizas pesadas, 1 nodriza ligera, un PMA móvil, un vehículo UAS, 4 vehículos de apoyo logístico, y 3 ambulancias de Soporte Vital Básico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/gagag-a9d2026b.png España refuerza el operativo contra incendios con apoyo de equipos enviados por países europeos (FUENTE EXTERNA)

Apoyo de Grecia

Grecia participa también desde este domingo en el operativo con 33 efectivos, dos aviones Canadairs y un avión de apoyo.

Los medios ofrecidos por Italia en respuesta a la petición de ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil de la UE, que ya se incorporaron este sábado, lo integran 14 efectivos y dos aviones Canadairs. EFE