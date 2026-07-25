La UE insta a Nicaragua a celebrar elecciones "transparentes, inclusivas y creíbles"

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, pronuncia un discurso durante la Conferencia de Alto Nivel de las Altas Partes Contratantes del Tratado de Amistad y Cooperación (TAC), celebrada paralelamente a la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Pasay City, Metro Manila, Filipinas. ( EFE/EPA/ROLEX DELA PENA )

La Unión Europea (UE) instó este sábado a Nicaragua a convocar elecciones "según lo previsto" y a que se celebren "de manera transparente, inclusiva y creíble", después de las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en el país "no volverá" a haber comicios.

"La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua", señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses "a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales".

Asimismo, el bloque europeo reiteró su "condena de la represión sistémica" por parte de las autoridades del país, así como "sus reiterados llamamientos a la liberación de todos los presos políticos; al pleno restablecimiento del Estado de derecho y al regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos; y al diálogo entre el régimen y la oposición".

En particular, pidió que se acuerden reformas electorales "con vistas a apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual".

Diálogo político

La UE aseguró que "seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de derecho" y que "sigue abierta al diálogo político con Nicaragua, a través de los canales diplomáticos adecuados, llevado a cabo de manera respetuosa y en cooperación con los actores regionales".

Por su parte, el Gobierno de Nicaragua informó este viernes que presentará su propuesta de reforma electoral ante los embajadores acreditados en el país, empresarios e inversionistas, luego del rechazo internacional que han provocado las declaraciones del presidente.

Durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo, Ortega propuso eliminar las elecciones en el país -que gobierna desde 2007- en medio de acusaciones de fraude electoral por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

En el acto, Ortega, un exguerrillero de 80 años, aseguró que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".