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atropellamiento en Berlín
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El balance de heridos sube a 29 en el atentado islamista del Día del Orgullo en Berlín

El sospechoso que buscan las autoridades es un ciudadano alemán de origen libanés nacido en 2005

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    El balance de heridos sube a 29 en el atentado islamista del Día del Orgullo en Berlín
    Agentes de policía trabajan junto al vehículo blanco siniestrado en la zona de Tiergarten, cerca del lugar donde varias personas resultaron heridas en los alrededores del desfile del Christopher Street Day (CSD) en Berlín, Alemania, el 26 de julio de 2026. (EFE)

    El número de personas heridas en el atropello múltiple registrado en Berlín en el Día del Orgullo LGBTI de Berlín subió a 29, un ataque en el que murió una persona y que las autoridades consideran como un "atentado islamista", anunció este domingo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

    "Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos grave", dijo Dobrindt en una declaración a los medios en el Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín en el que el sábado se celebraba el fin de fiesta del Día del Ogullo LGBTI y en el que el sospechoso, Abdul Ballout, entró conduciendo una furgoneta para atropellar a los participantes del evento.

    Buscan al responsable 

    "Todo lo que vemos aquí indica que lidiamos con un atentado islamista", señaló el ministro, que precisó que al sospechoso se le busca actualmente, no sólo en Berlín, sino en las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren del país.

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    Los vecinos del Tiergarten paseaban este domingo con semblante serio y expresaron dudas sobre la seguridad en este parque del centro de Berlín, escenario de un atropello múltiple que dejó el sábado una persona muerta y 16 heridas por el que se busca a un hombre del espectro islamista.
    Los vecinos del Tiergarten paseaban este domingo con semblante serio y expresaron dudas sobre la seguridad en este parque del centro de Berlín, escenario de un atropello múltiple que dejó el sábado una persona muerta y 16 heridas por el que se busca a un hombre del "espectro islamista". (EFE)
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    Personas guardan luto frente a la Puerta de Brandeburgo, cerca del lugar donde un vehículo arrolló a una multitud al margen del desfile del Christopher Street Day (CSD) en Berlín, Alemania, el 26 de julio de 2026.
    Personas guardan luto frente a la Puerta de Brandeburgo, cerca del lugar donde un vehículo arrolló a una multitud al margen del desfile del Christopher Street Day (CSD) en Berlín, Alemania, el 26 de julio de 2026. (EFE)

      Dobrindt manifestó que el sospechoso que buscan las autoridades, un ciudadano alemán de origen libanés nacido en 2005, no sólo atropelló a las personas del parque, pues cuando salió del vehículo, también atacó con un arma blanca a varias personas que se encontraban allí.

      "Estamos ante un presunto autor que en el pasado ya llamó la atención por su historial delictivo, su radicalización y una pertenencia a la escena islamista", indicó el titular de Interior alemán.

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      Sus actividades criminales y radicalización, según Dobrindt, llevaron a una "condena en Berlín de un año y diez meses de prisión", que quedó en suspenso en contra del criterio de la Fiscalía.

      Según Dobrindt, las autoridades del país están volcadas en la búsqueda del sospechoso y, también, se ha señalado a los estados federados a que revisen sus conceptos en materia de seguridad para los grandes actos públicos previstos en estas fechas.

      "No se pude descartar que actos horribles de este tipo, estos ataques terroristas, ocurran después de que haya uno. No es lo típico pero no se puede descartar", sostuvo el ministro.

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