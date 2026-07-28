Fujimori y Kast reiteran su "total disposición a consolidar el diálogo" entre Perú y Chile

Fotografía cedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú que muestra a la presidenta electa, Keiko Fujimori, en una reunión junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, antes de su investidura este martes, en el Palacio de Torre Tagle en Lima (Perú). EFE/ Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. ( EFE )

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, reiteraron este martes en Lima su "total disposición a consolidar el diálogo de alto nivel" entre su países.

Fujimori, quien asume este martes la jefatura de Estado peruana, se reunió con Kast en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en el centro histórico de Lima, junto con el canciller peruano designado, Carlos Espá.

Durante el encuentro, ambas autoridades también valoraron "avanzar conjuntamente frente a desafíos compartidos" entre sus países, señaló la Cancillería peruana en un mensaje publicado en la red social X.

Entre los desafíos mencionaron la delincuencia organizada transnacional, los desastres naturales, el transporte público y la reforestación.

En una posterior declaración ante medios, Kast sostuvo que pudo "tener una muy buena conversación bilateral" con Fujimori y aseguró que la "visión de unión y encuentro entre países es muy relevante y algo que tenemos que profundizar".

Destacó, en ese sentido, que los lazos de amistad, diplomáticos y comerciales con Perú "están en un muy buen momento" y que conversaron sobre la situación que se puede presentar por los temporales y el impacto del fenómeno climático de El Niño.

Agregó que Chile puede colaborar transmitiendo su experiencia en la prevención y respuesta ante el impacto de los recientes temporales en su territorio.

El mandatario chileno arribó a Lima este lunes para participar en la ceremonia de investidura de Fujimori, invitado junto a otros gobernantes de la región por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El pasado 10 de julio, Kast ya había sostenido una videollamada con Keiko Fujimori para dialogar sobre materia migratoria y la necesidad de fortalecer la coordinación para combatir el crimen organizado transnacional, además del narcotráfico y otras amenazas.

Nuevas relaciones entre mandatarios conservadores

Según comunicó la Presidencia chilena en esa fecha, Kast felicitó a Fujimori por su triunfo electoral, y ambos líderes reafirmaron el compromiso de ambos países para continuar fortaleciendo su relación de amistad, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo el intercambio comercial.

Kast ha planteado en múltiples intervenciones públicas la necesidad de abrir un corredor humanitario para los migrantes irregulares, con el apoyo de los países vecinos, como una eventual salida a la crisis migratoria y de seguridad.

Sin embargo, las autoridades peruanas han trasladado hasta el momento sus reparos a la propuesta original de Kast por los riesgos de seguridad, falta de garantías de continuidad del tránsito de los inmigrantes y la posibilidad de que terminen asentándose en su territorio.

Kast informó que también conversó en Lima con los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Bolivia, Rodrigo Paz, y con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, con el objetivo de trabajar en conjunto en temas como seguridad y migración, para "mejorar la calidad de vida en nuestras naciones".