Italia propone el cierre del espacio Schengen con España por la situación migratoria en Ceuta

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este jueves que ha llevado a cabo reuniones con distintos organismos para poner sobre la mesa el cierre del espacio Schengen con España en plena crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas han cruzado por el espigón de El Tarajal desde Marruecos.

"Hemos convocado a los organismos competentes y, tras reuniones, estamos preparados para actuar, incluso mediante medidas extraordinarias, para defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos, como por ejemplo suspendiendo el Acuerdo Schengen con España", ha señalado en redes sociales.

Meloni, que ha confirmado que ha mantenido contactos con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha afirmado que Italia "no se quedará de brazos cruzados". "Las imágenes que llegan desde Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza real para la seguridad de las fronteras de Europa", ha sentenciado.

"Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este Gobierno", ha agregado.

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, también se ha mostrado a favor del cierre del espacio Schengen con España, asegurando que tiene "plena confianza" en la actuación de Piantedosi. "La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional", ha dicho en redes sociales.

El titular de Exteriores italiano ha apuntado que "las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos".

También se ha pronunciado al respecto el vice primer ministro y ministro de Transportes, Matteo Salvini, quien ha asegurado que es un "deber" suspender Schengen para que Roma pueda "defender las fronteras y proteger a los italianos".

Crisis migratoria en Ceuta

"He enfrentado años de proceso judicial, arriesgando seis años de cárcel, por haber protegido las fronteras de mi país. Sánchez no. Suspender Schengen. Defender las fronteras", ha afirmado, en alusión al caso del desembarco de 147 migrantes rescatados frente a Lampedusa a bordo del barco 'Open Arms' en 2019.

Reacción española

Roma ha puesto sobre la mesa el cierre del espacio Schengen con España después de que Ceuta haya sufrido este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

Ante esta situación, el Gobierno español y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver "lo antes posible" a todas las personas que han entrado de forma irregular, mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que ambos países trabajan conjuntamente para recuperar la normalidad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará hasta allí este viernes para gestionar sobre el terreno la crisis.

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