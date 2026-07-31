Dinamarca y Finlandia respaldan revisar permanencia de España en Schengen por crisis en Ceuta

Personas se reúnen en el lugar de los enfrentamientos cerca de Fnideq, en la frontera entre Marruecos y España, el 31 de julio de 2026. Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África, informó el 31 de julio una fuente policial, que añadió que era imposible estimar el número total de personas que lograron ingresar. Un total de 18 personas murieron mientras intentaban llegar al enclave español, según la misma fuente. ( AFP )

La presión política sobre España dentro de la Unión Europea aumentó este viernes luego de que Dinamarca y Finlandia respaldaran la posibilidad de revisar la permanencia del país en el espacio Schengen, tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sostuvo que la Unión Europea debe analizar "todas las posibilidades", incluida la suspensión de la cooperación de Schengen con España. En un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau y citado por EFE, la mandataria afirmó que la migración irregular representa una "amenaza" para Europa y para Dinamarca, y subrayó la necesidad de proteger de forma efectiva las fronteras exteriores del bloque.

"Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen", expresó Frederiksen.

A la posición danesa se sumó Finlandia, cuyo Gobierno manifestó su respaldo a la propuesta impulsada por Italia para suspender a España del espacio europeo de libre circulación de personas debido a la crisis migratoria registrada en Ceuta.

La ministra finlandesa del Interior, Mari Rantanen, defendió que los países miembros deben cumplir con la responsabilidad de resguardar las fronteras exteriores de la Unión Europea. "Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", escribió la funcionaria.

Etimaciones de ingreso a Ceuta

Las declaraciones se producen después de que decenas de miles de migrantes ingresaran de forma irregular a Ceuta bordeando o cruzando la frontera con Marruecos, un episodio que ha reavivado el debate en la Unión Europea sobre el control migratorio, la gestión de las fronteras exteriores y el funcionamiento del espacio Schengen.

La reacción de la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó este viernes de "inaceptables" las imágenes procedentes del enclave español de Ceuta, donde han llegado decenas de miles de migrantes desde Marruecos.

"Hay que poner fin inmediatamente a estas peligrosas travesías. Hay que desmantelar las redes de traficantes. Y las expulsiones deben ser rápidas, tal y como permiten nuestras normas", escribió en la red social X.

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