Las llamas amenazan Atenas, miles de bomberos luchan contra los incendios en toda Grecia

Un incendio forestal arrasa los árboles en la zona de Fichtia, en Argólida, en la región del Peloponeso, Grecia. ( EFE/EPA/BOUGIOTIS EVANGELOS )

El gran incendio forestal que se declaró este viernes en la región central griega de Beocia se ha propagado hacia el este y las llamas ya han entrado en la región capitalina de Ática, mientras que un nuevo fuego en un monte de Atenas ha obligado a evacuar una zona dentro del tejido urbano de la capital.

Atizado por fuertes vientos del norte que llegan desde el mar Egeo con rachas que alcanzan hasta los 150 kilómetros por hora, el fuego no parece dar tregua en Grecia.

Miles de bomberos están operando en todo el país y miles de personas han sido evacuadas de decenas de localidades, al tiempo de que se declaran nuevos focos por todas partes, informó el Cuerpo de Bomberos.

Casi 100 bomberos con 5 aviones y 6 helicópteros cisterna luchan contra un incendio que se declaró en el monte Poikilo, prácticamente dentro del tejido urbano de Atenas y muy cerca de varios barrios de la zona oeste de la capital.

Protección Civil ha ordenado la evacuación de la parte alta del barrio de Chaidari, municipio de la capital con un total de 13,000 habitantes y el más cercano al monte.

Mil personas evacuadas

Mientras, el gran incendio forestal que se declaró hoy en Beocia, que esta mañana ya había llevado a la evacuación de unas 1,000 personas de cinco localidades, se propagó hacia el este, llegando a la región capitalina.

Las autoridades tuvieron que evacuar los pueblos costeros de Porto Germeno y Prosili, un lugar de veraneo muy popular entre los atenienses, con unos 300 habitantes permanentes, situado a unos 45 kilómetros al oeste del centro de Atenas.

Bomberos y guardacostas rescataron con lanchas a unos 500 residentes y visitantes del pueblo costero de Ayios Vasileios (en la frontera de Beocia con Ática) que se encontraban atrapados por el fuego, según imágenes de la emisora Mega.

Además, los incendios declarados en las regiones de Argólida y Acaya, en la península del Peloponeso (sur), siguen descontrolados y han obligado a evacuar a al menos seis localidades con una población total de más de 1.000 personas.

En Argólida las autoridades locales del Ministerio de Cultura decidieron hoy evacuar preventivamente el sitio arqueológico de Micenas, uno de los yacimientos más importantes de Grecia, muy próximo al incendio.

En el pueblo de Fichtia, cerca de donde empezó el fuego, varias casas han sido alcanzadas por las llamas.

Durante el mediodía de este viernes se declararon nuevos incendios en las regiones de Tebas (centro) y Arta (oeste), mientras que el fuego en Rétino, en la isla griega de Creta, sigue descontrolado por tercer día y ha obligado este viernes a evacuar dos localidades más.

Este incendio ha calcinado hasta el momento al menos 4,500 hectáreas de bosque, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Atenas.

El pasado miércoles tres bomberos perdieron la vida mientras operaban en los incendios de Creta y en la región de Gitión, este último ya bajo control, en la península del Peloponeso.

Según los pronósticos, hasta el mediodía del próximo domingo no se registrará una disminución significativa de los vientos del norte en el Egeo, que han atizado varios de estos fuegos.