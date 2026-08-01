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Ursula von der Leyen
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Von der Leyen dice que "es necesario reforzar aún más" el control de fronteras europeas

La presidenta de la Comisión Europea mantiene una llamada con sus comisarios sobre la situación en Ceuta y advirtió que hay que permanecer alerta

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    Von der Leyen dice que es necesario reforzar aún más el control de fronteras europeas
    Colocación de una boya flotante para marcar el límite entre la playa del Tarajal de Ceuta y Marruecos, tras la entrada masiva de personas en los últimos días. (EFE/REDUAN)

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este sábado tras mantener una llamada con sus comisarios sobre la situación en Ceuta que, aunque "contamos con un sistema sólido" de control de fronteras europeas, "es necesario reforzarlo aún más".

    Así lo advirtió la mandataria tras una videoconferencia con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a quienes encargó prestar apoyo a las autoridades españolas y marroquíes para supervisar la crisis migratoria ocurrida en Ceuta en los últimos días.

    • Von der Leyen, se congratuló de que "la gran mayoría de las personas que llegaron de forma ilegal han regresado a Marruecos, gracias a la eficaz labor de las fuerzas del orden españolas y marroquíes", así como que "ni una sola persona ha llegado a la España peninsular ni al resto de la UE".

    "Esto demuestra por qué es importante el control de nuestras fronteras europeas. Contamos con un sistema sólido, pero es necesario reforzarlo aún más", manifestó la política conservadora alemana.

    Puntos de entrada

    Asimismo, advirtió que "debemos permanecer alerta en todos los puntos de entrada críticos y mantener una estrecha coordinación entre todas las autoridades" e instó a realizar "un proceso de análisis de las lecciones aprendidas para mejorar nuestra resiliencia europea".

    Finalmente, la jefa del Ejecutivo europeo se unió a la petición de convocar una videoconferencia extraordinaria "para hacer balance de lo ocurrido", tal y como han pedido en una carta ministros de 22 países europeos y el propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

    "La lucha contra la migración ilegal requiere solidaridad y una respuesta europea unida", zanjó Von der Leyen. 

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