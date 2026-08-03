AstraZeneca y BMS estudian fusión valorada en US$400,000 millones, según el Financial Times

Según estas fuentes del Financial Times, "las negociaciones podrían desembocar en un acuerdo en un futuro próximo, pero también podrían retrasarse o fracasar". ( SHUTTERSTOCK )

El gigante farmacéutico británico AstraZeneca y su rival estadounidense Bristol Myers Squibb (BMS) conversaron sobre una posible fusión que daría lugar a uno de los mayores grupos del sector, con un valor de unos 400,000 millones de dólares, según el Financial Times.

La noticia provocó una caída de alrededor del 7% en las acciones de AstraZeneca poco después de la apertura de la Bolsa de Londres el lunes.

Los dos grupos "han mantenido conversaciones con vistas a un acercamiento en los últimos meses", indicó el diario económico en un artículo publicado el domingo por la noche, citando a personas cercanas al asunto.

Según estas fuentes, "las negociaciones podrían desembocar en un acuerdo en un futuro próximo, pero también podrían retrasarse o fracasar".

AstraZeneca está valorada en aproximadamente 196,000 millones de libras en la Bolsa de Londres, según cifras anteriores a la apertura de la sesión del lunes, lo que equivale a unos 264,000 millones de dólares.

Por su parte, BMS tiene una capitalización bursátil de 133,000 millones de dólares.

Las ganancias de AstraZeneca

AstraZeneca publicó la semana pasada un beneficio neto que aumentó más de un 2% en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 2,500 millones de dólares, y siguió beneficiándose de las ventas de sus tratamientos contra el cáncer.

La compañía británica, que espera que Estados Unidos represente la mitad de sus ingresos de aquí a 2030, había anunciado hace un año un plan de inversión de 50,000 millones de dólares en ese país para cumplir ese objetivo.

Como otra señal de su acercamiento a Estados Unidos, el laboratorio cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el 2 de febrero, aunque la de Londres sigue siendo su mercado principal.

Por su parte, BMS publicó la semana pasada un beneficio neto que se duplicó en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 3.300 millones de dólares, impulsado especialmente por sus medicamentos contra el cáncer (Opdivo Qvantig), la anemia (Reblozyl) y las enfermedades cardiovasculares (Camzyos).