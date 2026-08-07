Bruselas insiste en que no han llegado migrantes a la Europa continental desde Ceuta

Vallas instaladas en la frontera en Ceuta que, aunque aparentemente endebles, pueden ejercer esa barrera física de la que carecía en su tramo final. ( EFE / GINER )

La Comisión Europea insistió este viernes en que no se han producido movimientos de migrantes entre la ciudad norteafricana española de Ceuta y la Europa continental.

Esto courre después de que el Gobierno español avisase a Italia de que implementará medidas "proporcionales" a los controles que ha establecido a pasajeros procedentes de España a raíz del incidente de entrada masiva.

"Según nos han informado las autoridades españolas, hasta ahora se ha logrado impedir con éxito el desplazamiento ilegal hacia la España peninsular y Europa", dijo a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario, preguntado por el choque diplomático entre Madrid y Roma y los avisos mutuos de restricciones a la libre circulación de personas.

Asimismo, añadió: "Se espera que todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta sean repatriadas".

La misma fuente destacó que "las autoridades españolas y marroquíes han colaborado de forma eficiente y eficaz en la gestión, hasta la fecha, del retorno de aquellas personas que entraron ilegalmente a Ceuta desde Marruecos" la semana pasada, más de 70,000, según el Gobierno de España.

Controles aleatorios

Tras el establecimiento por parte de Italia de controles aleatorios a ciudadanos no comunitarios procedentes de España entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre, el Ejecutivo español instó hoy a Roma a eliminarlos o, si no da marcha atrás en su decisión, adoptará medidas "proporcionales".

El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, por su parte, se reafirmó en su decisión en un comunicado en el que advirtió de que "no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras".

"No tenemos intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto, y en ningún caso hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos para la seguridad y el terrorismo en Italia", indica la nota oficial divulgada por el Gobierno italiano.

Este pasado martes, el comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, recordó que Marruecos está incluido en la lista de países de origen seguros, lo que acelera los trámites de devolución de migrantes que ingresan irregularmente en territorio comunitario.