Dictan prisión preventiva para un alcalde por el reciente gran incendio cerca de Atenas

Varias personas observan un helicóptero de extinción de incendios que trabaja para contener un incendio forestal en Porto Germeno, desde Agios Nektarios, Viotia, Grecia. ( EFE/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU )

Un tribunal de Grecia decretó este viernes prisión preventiva para tres personas, entre ellas el alcalde de una ciudad costera, por supuestamente haber provocado el gran incendio forestal que calcinó la semana pasada 14.400 hectáreas en la región capitalina de Ática y en la vecina Beocia, informó la emisora pública ERT.

Los tres hombres declararon durante 20 horas ante una juez de instrucción sobre lo sucedido, tras lo cual se decidió ponerlos en prisión preventiva.

En este caso el principal acusado es el alcalde de la localidad de Stilida, Ioannis Apostolou, cuya empresa se había encargado de tender los cables de una red de transmisión de electricidad en la región de Beocia (norte de Atenas), que fallaron y generaron chispas que presuntamente provocaron el incendio.

Además del edil, fueron puestos en prisión preventiva, un contratista de la obra así como el propietario de otra empresa que participó en la obra.

Todo indica que hubo un contacto entre los cables, que provocaron chispas que provocaron el incendio, dado además que éstos estaban tendidos en un lugar con vegetación densa, que no había sido cortada a lo largo de la red.

Daños causados por el incendio

Este incendio obligó a evacuar miles de personas de decenas de localidades y quemó uno de los últimos bosques vírgenes que se conservaban intactos al oeste de Atenas.

Además, durante las tareas para su extinción murieron dos pilotos, un griego y un danés, cuyo helicóptero cisterna colisionó con otro del mismo tipo en pleno vuelo.

El Gobierno del primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, aumentó en 2021 las penas de cárcel por la provocación de incendios, sea por negligencia o intencionadamente.

Los tres detenidos podrían enfrentarse, en caso de ser condenados, a penas de entre 10 años de cárcel hasta cadena perpetua, según el Código Penal griego.