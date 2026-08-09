El papa urge a Ucrania y Rusia a que detengan los ataques a objetivos civiles

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial en el centro de Odesa, Ucrania, el 9 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa. Al menos nueve personas resultaron heridas tras un ataque ruso nocturno en Odesa, según la administración militar regional de Odesa. ( EFE/IGOR MASLOV )

El papa León XIV urgió a detener la espiral de violencia entre Ucrania y Rusia y que ambos países eviten los ataques a objetivos civiles, durante un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en la plaza de San Pedro.

"Siguen llegando noticias dolorosas sobre personas inocentes muertas y heridas en trágicos episodios en Ucrania y Rusia. Se siguen, incluso se están multiplicando, cada vez más víctimas civiles, incluidos niños", condenó el papa.

Expresó su solidaridad "con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que sufren a causa del conflicto en curso" y ante "tanto dolor" lanzó un llamamiento para que "ambas partes respeten el derecho humanitario y eviten los ataques contra objetivos civiles".

"La guerra solo engendra más guerra y causa un sufrimiento inmenso. Es hora de detener la espiral de violencia y dar paso a la diplomacia y el diálogo para allanar el camino hacia la paz", añadió el papa.

También sudán

El pontífice estadounidense también expresó su preocupación "por la trágica situación en Sudán, en particular en la ciudad de El Obeid," y renovó su llamamiento "a quienes están en primera línea para garantizar la ayuda humanitaria a la población civil".

Asimismo pidió "a la comunidad internacional a que respalde estos esfuerzos y proporcione un alivio inmediato".

"Rezo para que el Señor pueda poner fin al sufrimiento de quienes padecen, convertir los corazones de quienes infligen tanta violencia y conceder la paz tan esperada", señaló.

Rusia anuncia próximo retorno de sus especialistas a central nuclear irani de Busher

La agencia nuclear rusa Rosatom anunció hoy el próximo retorno de sus especialistas a la central nuclear iraní de Busher, que fueron evacuados a principios de año tras el comienzo de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

"Comenzamos el proceso de retorno de los especialistas a las obras de la central nuclear de Busher", declaró el director general de la corporación estatal, Alexéi Lijachov, a la prensa rusa, según la agencia RIA Nóvosti.

Indicó que "los primeros cinco técnicos e ingenieros ya llegaron a la nuestra ciudadela nuclear y comenzaron a cumplir con su trabajo".

Estos se sumaron a los pocos especialistas que permanecieron de modo voluntario en la planta nuclear después de que Rusia anunciase la evacuación de varios cientos de técnicos rusos que trabajaban en la obra.

En estos momentos, según Lijachov, en la planta hay 25 especialistas rusos.

"Si todo marcha bien, para otoño elevaremos el número de nuestro personal en el proyecto a cien personas", aseveró.