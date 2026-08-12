Más de 600 migrantes abandonan Ceuta voluntariamente en las últimas 48 horas

Miles de ceutíes han salido este domingo a la calle en una multitudinaria manifestación para reclamar una respuesta ante la grave situación que atraviesa esta ciudad española situada en el norte de África tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. ( EFE/REDUAN )

Más de 600 de los 10,000 migrantes que según las autoridades ceutíes quedan en la ciudad tras la entrada masiva registrada desde Marruecos el pasado 30 de julio, abandonaron voluntariamente en las últimas 48 horas la ciudad española de Ceuta, en el norte de África, informaron fuentes policiales españolas.

El regreso se está produciendo de forma progresiva y se puede deber, entre otros motivos, a que los propios migrantes están constatando que no podrán trasladarse a la península Ibérica, y finalmente, tendrán que retornar a Marruecos, detallaron las mismas fuentes.

El movimiento se produce después de varios días de incertidumbre en los que miles de los migrantes que accedieron a nado irregularmente a Ceuta permanecieron en la ciudad, a la espera de saber cuál sería su situación y las posibilidades de continuar su viaje hacia la península.

Las autoridades españolas mantienen el dispositivo desplegado para atender la situación mientras Ceuta afronta una crisis sin precedentes que obligó a reforzar los recursos destinados a la atención, identificación y gestión de los migrantes que aún permanecen allí, incluyendo a los menores.

Por otro lado, el Ministerio del Interior español instaló en Melilla, la otra ciudad española situada en el norte de África, una barrera flotante en el mar igual que la que puso en Ceuta hace unos días con el objetivo de frenar un posible intento de entrada masiva a nado a esa ciudad.

Según comprobó EFE, la barrera se encuentra ya instalada al final del dique sur de Melilla, un espigón de 500 metros de longitud que ejerce como frontera terrestre y marítima en la zona sur de la ciudad y que la separa del puerto marroquí de Nador.

La visita de la ministra

Varios vecinos han abordado este miércoles a la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, durante una visita a Ceuta.

Según la agencia EFE, una de ellas, entre lágrimas y sollozos, le ha pedido que "no abandone" a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria.