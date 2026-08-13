Cientos de rusos celebran el centenario de Fidel Castro ante su estatua en Moscú

Cientos de rusos se reunieron, con banderas cubanas, ramos de flores rojas y mucha nostalgia de tiempos soviéticos, frente a la estatua del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, para rendirle homenaje en ocasión del centenario de su nacimiento en Moscú. ( EFE/ FERNANDO SALCINES )

Cientos de rusos se reunieron este jueves, con banderas cubanas, ramos de flores rojas y mucha nostalgia de tiempos soviéticos, frente a la estatua del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, para rendirle homenaje en ocasión del centenario de su nacimiento.

"Para nosotros Fidel Castro es un modelo y un ejemplo a seguir (...) en estos tiempos difíciles, para lograr la victoria sobre las fuerzas más malvadas de la historia", declaró el líder del Partido Comunista de Rusia (PCR), Yevgueni Ziugánov, al pie del monumento, vistiendo una chaqueta roja con una hoz y un martillo.

En sus palabras, que destacaron por su matiz electoral de cara a los comicios parlamentarios de septiembre próximo, las referencias al papel de su formación política en la historia rusa y la necesidad de recuperar el liderazgo político, recordó que incluso el presidente estadounidense Dwigt Eisenhower amenazó a Fidel, y después "nueve presidentes de EE. UU. intentaron estrangularlo, asfixiar al pueblo cubano".

"Venció a todos, nos mostró el ejemplo de cómo hay que luchar, vivir y vencer", sostuvo.

Figura de Fidel

A la ceremonia, organizada por la Embajada de Cuba en Moscú y el PCR también asistió el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien recalcó la "talla histórica" de la figura de Fidel y la "alianza estratégica" entre La Habana y Moscú.

"Castro siempre será uno de los símbolos más claros de nuestra época, una figura de escala realmente global. Era un partidario convencido de un nuevo orden mundial multipolar, y aunque en su época no se hablaba en estos términos, condujo y previó mucho de lo que sucede y sucederá en el camino hacia la liberación de las amarras imperialistas", dijo.

También se refirió al bloqueo estadounidense impuesto hace casi siete décadas, al señalar que "la implementación de nuevas medidas restrictivas es una manifestación de la impotencia de Estados Unidos, que no puede quebrar la voluntad del pueblo cubano".

"No aceptamos categóricamente dicha política. Expresamos la solidaridad inquebrantable con nuestros amigos cubanos", sostuvo.

En vida Fidel prohibió que se erigieran estatuas en su honor, por lo que el monumento moscovita es un 'rara avis', con esculturas semejantes solo en Nicaragua, México, Venezuela, Vietnam y Sudáfrica.

A los pies de la estatua, los asistentes, muchos de ellos con camisetas alegóricas al centenario del líder revolucionario, pudieron escuchar la traducción de la letra de la canción 'El necio' del cantautor cubano Silvio Rodríguez, y el tema interpretado por el grupo ruso Grenada.

Al final de la ceremonia, Riabkov y el embajador cubano en Moscú, Enrique Orta González, desplegaron las cintas de las ofrendas florales depositadas ante el monumento.

Rusia, aliado político de Cuba desde la Guerra Fría y uno de los principales socios comerciales de la isla, defiende sus vínculos con La Habana como una "asociación estratégica" y ha condenado reiteradamente el embargo comercial de Washington a la isla, agravado tras la detención a principios de año del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Con el fin de aliviar la profunda crisis energética que sufre la mayor de las Antillas, Rusia envió en marzo pasado a la isla un buque con unos 730.000 barriles de petróleo.