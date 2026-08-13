Ucrania deja de informar cada día de los misiles rusos lanzados e interceptados

Soldados ucranianos de la Brigada Azov de la Guardia Nacional de Ucrania operan un obús autopropulsado 2P22 Bohdana en una posición no revelada cerca del frente en la región de Donetsk, Ucrania. ( EFE/EPA/TOMMASO FUMAGALLI )

Ucrania ha decidido dejar de informar cada mañana como era habitual hasta hace poco en sus partes del número de misiles rusos lanzados y derribados, une medida que coincide con los cada vez más numerosos ataques rusos con misiles balísticos que el país invadido apenas logra interceptar debido a la escasez de sistemas capaces de hacerlo, como los Patriot estadounidenses.

Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea, que difunde cada día a primera hora su parte, indicó en su cuenta oficial de Facebook que "el mando militar ha decidido introducir ciertos cambios" en los informes matutinos en lo que respecta al número de misiles lanzados, derribados, neutralizados o aquellos que no alcanzaron sus objetivos.

No explicó el motivo del cambio, que se introdujo recientemente, que ha sido comentado por blogueros militares ucranianos y ha sido calificado en algunos foros de debate como una disminución de la transparencia a la hora de informar sobre los ataques.

Ignat quiso destacar que la Fuerza Aérea no ha dejado de informar a la población sobre las amenazas aéreas, las características de los ataques del enemigo y los resultados de las operaciones de combate.

"En tiempo real, a través de Telegram, Viber y WhatsApp, se proporciona información sobre los objetivos aéreos las 24 horas del día. También se mantiene el formato de los comunicados matutinos con los resultados de las operaciones de combate durante la noche", escribió en la red social.

Información general

Además prometió seguir proporcionando a los medios "información general" sobre los misiles balísticos y otros medios de ataque aéreo empleados por Rusia.

Así, dijo que en julio Rusia empleó más de 450 misiles de distintos tipos, de los cuales casi 200 fueron misiles que atacan siguiendo una trayectoria balística.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lleva meses instando a todos los países a proporcionar al país sus misiles Patriot almacenados en sus reservas, pero especialmente ha pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le permita por fin fabricar en Ucrania los misiles o -ante las dudas persistentes por parte de éste- al menos venderle un número importante.

En una entrevista a la cadena CNN difundida este jueves, Zelenski dijo que Ucrania tiene este año dos veces y media menos interceptores de misiles balísticos que en 2025, por lo que apeló a Trump a venderle entre el 5 % y el 10 % de sus reservas de Patriot.

Zelenski afirmó que una décima parte de las reservas actuales de Estados Unidos sería suficiente para detener todos los ataques rusos con misiles balísticos, pero que el 5 % bastaría para que Ucrania pudiera superar el invierno.