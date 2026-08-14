Un incendio cerca de Birmingham calcina 19 edificios y manda a 20 personas al hospital

Una imagen aérea tomada con un dron muestra propiedades dañadas por el fuego en Stourbridge, Reino Unido, el 14 de agosto de 2026. Los bomberos combaten por segundo día múltiples incendios en varios puntos de Stourbridge, en la región de West Midlands, mientras permanece vigente una alerta ámbar por calor y sus efectos en la salud. ( EFE/EPA/ALEX DODD )

Un incendio declarado hoy en Stourbridge, en la región inglesa de West Midlands, en las cercanías de Birmingham, calcinó por completo 19 edificios y dejó a medio centenar de personas afectadas por el humo y el calor, de los que una veintena necesitaron ser hospitalizados.

El fuego, que se originó ayer, el día más caluroso registrado en el país en lo que va de año, ha arrasado ya 500 acres (unas 200 hectáreas) de zona boscosa y aún no está extinguido.

De las personas hospitalizadas, cuatro de ellos son bomberos afectados por un golpe de calor mientras trabajaban por estabilizar el incendio.

37 incendios en dos días

Desplazado hasta Stourbridge, el primer ministro Andy Burnham aclaró que entre ayer y hoy se han declarado 37 incendios en todo el país, en uno de los veranos más secos que se recuerdan en Inglaterra y Gales. De esos 27 fuegos, 4 se consideran graves.

El Gobierno prohibió hoy el uso de barbacoas desechables o de un solo uso para limitar el riesgo de nuevos incendios, al tener constancia de que han sido la causa de varios de ellos durante el verano y considerarse, por ello, un producto no seguro.