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Ataque de Ucrania
Ataque de Ucrania

Ucrania ataca puerto ruso en el Báltico y dice que dañó plantas gasísticas

El ataque a Ust-Luga, uno de los mayores puertos de Rusia, dejó daños significativos en las instalaciones de procesamiento de gas de Novatek

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    Ucrania ataca puerto ruso en el Báltico y dice que dañó plantas gasísticas
    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi. (EFE/EPA/ANDREJ CUKIC)

    Ucrania confirmó este viernes el ataque contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores de Rusia, donde dañó dos unidades de procesamiento de gas de la empresa Novatek, según el Estado Mayor General.

    El mando castrense señala en un comunicado que, durante la pasada noche, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron el complejo "NOVATEK-Ust-Luga", en Slobodka, en la región de Leningrado.

    Impacto en instalaciones

    De acuerdo con el Estado Mayor, se registró un incendio en las instalaciones y, según información preliminar, dos unidades de procesamiento de gas resultaron afectadas.

    RELACIONADAS

    NOVATEK-Ust-Luga es un complejo industrial y de transbordo destinado al fraccionamiento y procesamiento de condensado de gas estable, según esta fuente.

    • Tiene una capacidad de casi 8 millones de toneladas de materia prima al año.

    Los productos del complejo se utilizan en las actividades económico-militares de Rusia y contribuyen al abastecimiento de las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas, indicó el Estado Mayor.

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