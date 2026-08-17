Italia condiciona reapertura del Schengen a la situación de Ceuta, aún "muy preocupante"

Más de un centenar de inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, en Ceuta, tras atravesar la frontera de Marruecos el pasado 30 de julio han iniciado una huelga de hambre para pedir asilo en España y han asegurado que solo buscan "una vida buena". ( EFE/ LAURA RINCÓN )

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró este lunes que su Gobierno está valorando "con gran atención" cuándo reabrir el espacio Schengen con España y subrayó que la decisión dependerá de cómo evolucione la crisis migratoria en Ceuta, que, dijo, "sigue siendo muy preocupante".

"La seguridad de las fronteras y la prevención del terrorismo son dos prioridades del Gobierno. Por eso estamos valorando con gran atención cuándo reabrir el espacio Schengen. Todo depende de cómo evolucione la situación en Ceuta, que, sin embargo, sigue siendo muy preocupante", aseguró Tajani en declaraciones a medios locales.

A pesar de la revisión de la medida...

Las palabras del jefe de la diplomacia italiana hacen suponer que el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni mantiene por ahora los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, reintroducidos el 31 de julio tras la entrada irregular masiva de migrantes en la ciudad autónoma española de Ceuta, ubicada en el norte de África.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ya avanzó el pasado jueves que la decisión de suspender temporalmente la aplicación del acuerdo Schengen con España no sería revisada antes del 15 de agosto y que los controles solo se levantarían una vez descartados por completo los riesgos para la seguridad de Italia.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez había exigido sin éxito a Roma el levantamiento de las restricciones y respondió suspendiendo la aplicación del acuerdo de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, con la reintroducción de controles a los viajeros procedentes de ese país.

Italia mantendrá controles con España hasta descartar totalmente riesgos de seguridad

El pasado jueves, el Gobierno de Giorgia Meloni informó que mantendrá la suspensión del acuerdo Schengen con España y los controles en puertos y aeropuertos hasta que se descarten completamente los riesgos de seguridad para Italia, según dijo Piantedosi.

"La decisión de suspender la aplicación del acuerdo Schengen no será revisada antes del 15 de agosto y, en todo caso, solo después de que se hayan excluido completamente los riesgos de seguridad para Italia", afirmó Piantedosi en un comité parlamentario convocado para explicar las medidas adoptadas por el Ejecutivo italiano tras la crisis migratoria de Ceuta.

El ministro de Interior defendió que la decisión de Italia se ha ajustado plenamente al derecho europeo, mientras que España ha seguido una "lógica de represalia" al responder con la suspensión del acuerdo de libre circulación imponiendo controles a los viajeros procedentes de Italia.