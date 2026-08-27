Dos ataques mortales en escuelas europeas en menos de una semana

Ofrendas florales frente a la Escuela Latina de Malmo recuerdan a dos maestras muertas a tiros en Malmo, Suecia, el martes 22 de marzo de 2022. ( ARCHIVO/AP )

Dos ataques mortales contra centros educativos en menos de una semana han golpeado a Alemania y Suecia, con un balance conjunto de tres fallecidos y varios heridos, en hechos cuyos presuntos responsables son jóvenes de 19 y 18 años.

El episodio más reciente ocurrió este jueves en una escuela secundaria de Gosen-Neu Zittau, en el estado de Brandeburgo, al este de Alemania y cerca de Berlín, donde murieron una estudiante de 18 años y un hombre de 30.

Un joven de 19 años fue detenido como presunto responsable. Reuters confirmó, citando al periódico local Märkische Allgemeine, que dos personas murieron y que las autoridades arrestaron a un sospechoso.

De acuerdo con las informaciones recogidas por EFE y el diario alemán Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ), el detenido sería la expareja de la estudiante fallecida. El hombre de 30 años habría perdido la vida cuando intentó intervenir para impedir la agresión.

Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad fueron movilizados hacia las 13:45, hora local, hasta el campus de las escuelas privadas Docemus, inaugurado en Neu Zittau en 2008 y donde se imparten programas de secundaria, bachillerato y formación profesional. La Policía alemana informó de la detención provisional de un hombre relacionado, según las primeras investigaciones, con los hechos.

El precende sueco

El ataque se produjo apenas seis días después de otro episodio de violencia en un centro educativo de Suecia. El pasado 21 de agosto, un joven de 18 años armado con una espada irrumpió en la escuela Brinell de Fagersta, en el centro del país, y atacó a varias personas mientras se desarrollaban las clases.

Una joven de 17 años murió y otras tres personas resultaron heridas. Dos de los heridos, menores de edad, fueron inicialmente reportados en estado grave. El presunto agresor fue baleado por la Policía durante su detención y quedó bajo custodia como sospechoso de asesinato.

EFE informó que se trataba, según medios suecos, de un exalumno del centro. Reuters situó entre 400 y 500 el número de estudiantes que se encontraban en la escuela cuando ocurrió el ataque.

La Policía sueca desplegó numerosos efectivos y un helicóptero, mientras la escuela y otros centros cercanos permanecieron cerrados durante varias horas. Las autoridades realizaron además registros en viviendas vinculadas al sospechoso y abrieron una investigación para determinar el motivo de la agresión. Inicialmente descartaron indicios de que hubieran participado varios atacantes.

El ataque de Fagersta reavivó en Suecia el recuerdo de otros episodios graves de violencia escolar. En febrero de 2025, diez personas fueron asesinadas por un atacante en un centro de educación para adultos de Örebro; el agresor también murió, elevando a 11 el balance total.

En 2022, dos profesoras fueron asesinadas en una escuela secundaria de Malmö, mientras que en 2015 un atacante mató a tres personas en una escuela de Trollhättan, en un crimen que las autoridades calificaron de motivación racista.

Tras el ataque de Fagersta, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, expresó su solidaridad con las víctimas y señaló que todavía se desconocían las razones que llevaron al joven a actuar. Las autoridades locales habilitaron además un centro de atención para estudiantes, familiares y otras personas afectadas.

Los hechos de Alemania y Suecia presentan circunstancias y posibles motivaciones diferentes y las investigaciones continúan de manera independiente. Sin embargo, ambos episodios tienen en común que ocurrieron dentro de centros educativos, dejaron víctimas adolescentes y tuvieron como presuntos autores a jóvenes menores de 20 años.