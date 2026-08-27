Las solicitudes de asilo en el Reino Unido bajan un 21 % en un año

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró que el Gobierno laborista está "restableciendo el control" de la migración. ( YUI MOK/PA VÍA AP )

Un total de 85,891 personas solicitaron asilo en el Reino Unido en los 12 meses hasta finales de junio, un descenso del 21 % respecto al año anterior, lo que supone la caída más importante desde 2022, informó este jueves el Ministerio de Interior.

Del total de estas peticiones de asilo el 40 % corresponde a los migrantes que llegaron a Inglaterra tras cruzar el Canal de la Mancha desde las costas francesas en pequeñas embarcaciones

La cartera de Interior indicó que el gasto en materia de asilo llegó en el mismo periodo a 4,360 millones de libras (5,101 millones de euros), una caída del 8 % frente al periodo anterior.

Esa cifra incluye todos los costes relacionados con el asilo, incluida la ayuda económica directa que se le da a cada solicitante y el alojamiento, así como los gastos de control de fronteras.

Asimismo, el número de solicitantes de asilo que están alojados en hoteles se situó a finales de junio en 16,021, una reducción del 50 % frente al mismo periodo del año pasado.

El Gobierno británico se ha comprometido a poner fin al uso de hoteles para alojar a estos migrantes antes de que concluya la actual legislatura, prevista para 2029.

Control de migración

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró que el Gobierno laborista está "restableciendo el control" de la migración.

"Tras poco más de dos años en el cargo, el volumen de solicitudes de asilo ha disminuido, el número de solicitantes de asilo alojados en hoteles está bajando", mientras que "el número de llegadas en pequeñas embarcaciones también está descendiendo, pero no nos confiamos, aún queda mucho por hacer", agregó.

Por ello, se he reforzado "las medidas de control en las playas francesas", subrayó la ministra.

El alojamiento de migrantes en hoteles ha sido motivo de tensiones en varias localidades británicas, donde en años recientes hubo graves disturbios por las protestas de gente contraria a la inmigración.

La cuestión ha dado alas al partido ultraderechista Reform UK de Nigel Farage, que hace una intensa campaña para deportar, si llega al poder, a miles de extranjeros que entraron de manera irregular, y este discurso ha condicionado también a los grandes partidos tradicionales (conservador y laborista), cada vez más duros con la cuestión migratoria.