Cuatro hombres se declaran culpables de ataque a ambulancias de comunidad judía en Londres

Cuatro hombres de entre 18 y 20 años se declararon culpables por su participación en un ataque incendiario contra ambulancias gestionadas por la comunidad judía en el barrio londinense de Golders Green. ( MAGNIFIC.COM )

Cuatro hombres de entre 18 y 20 años se declararon este viernes culpables por su participación en un ataque incendiario contra ambulancias gestionadas por la comunidad judía en el barrio londinense de Golders Green (noroeste de la ciudad) el pasado mes de marzo.

Saif Ali y Judex Atshatshi, de 18 años; Rehan Khan, de 19, y Hamza Iqbal, de 20, admitieron hoy frente al tribunal penal de Old Bailey, en Londres, los cargos que se les imputaban de "destrucción o daños a la propiedad actuando con imprudencia temeraria, poniendo en peligro la vida de otras personas".

Los cuatro hombres permanecen en prisión preventiva hasta recibir la sentencia definitiva en una vista prevista para la primavera de 2027, según informó la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) en un comunicado.

Relación con ataque

Las autoridades confirmaron que los cargos están relacionados con una investigación sobre un ataque ocurrido en la madrugada del pasado 23 de marzo en Golders Green, donde cuatro ambulancias de la asociación médica de voluntarios judía Hatzola fueron incendiadas.

Además de los cuatro hombres, un quinto varón, identificado como Subhan Ahmed, de 18 años, se declaró inocente del cargo que se le imputaba de encubrimiento y fue puesto en libertad bajo fianza "con condiciones estrictas" a la espera de juicio, que tendrá lugar en enero de 2027.