El papa exige la liberación de los rehenes en Haití y acabar con la violencia

El papa León XIV expresó su "cercanía orante" a las víctimas y a sus familiares y reclamó la liberación de las personas que siguen secuestradas. ( EFE )

El papa León XIV ha reclamado este domingo la liberación "sin demora" de las personas secuestradas en Haití, a raíz de la masacre de Keinscoff, y ha emplazado a las autoridades a garantizar la seguridad de la población.

"Desde Haití llegan noticias dramáticas sobre la grave masacre perpetrada en Keinscoff, en la que han perdido la vida numerosas personas, mientras otras se encuentran secuestradas", lamentó el pontífice tras el rezo del Ángelus en la puerta de su palacio de descanso en la localidad romana de Castel Gandolfo (centro).

Acto seguido, el papa estadounidense expresó su "cercanía orante" a las víctimas y a sus familiares y reclamó la liberación de las personas que siguen secuestradas.

"Pido que los rehenes sean liberados sin demora y dirijo un preocupado llamamiento a todos los responsables para que se esfuercen concretamente en garantizar la seguridad de la población y poner fin a toda forma de violencia", solicitó.

47 muertos

La crisis que atraviesa Haití se ha visto salpicada por la violencia y por la reciente masacre del 23 de agosto en Kenscoff, que se saldó con cerca de medio centenar de muertos y 60 rehenes de los que 13 ya han sido liberados, según el último balance.

Los datos de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh) constatan que solo en el segundo trimestre de 2026 al menos 1,408 personas han sido asesinadas y otras 656 resultaron heridas.

El responsable de este organismo, Carlos Ruiz Massieu, ha urgido a las autoridades a "romper con el ciclo de impunidad" de la violencia en Haití y castigar a quienes financian a las pandillas.