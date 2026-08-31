Temporada de incendios en Europa pone a prueba al centro de respuesta coordinada de la UE

La investigación del incendio forestal en el parque natural de la Devesa de El Saler (València) apunta a que ha sido intencionado, pues se descartan las causas naturales. ( EFE/MANUEL BRUQUE )

Los incendios forestales registrados en Europa este verano, marcado por temperaturas récord y la sequía, han puesto a prueba las capacidades del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE (ERCC), desde donde se monitorizan estos desastres naturales y se movilizan recursos para ayudar a los países afectados.

La actual temporada de incendios comenzó "excepcionalmente pronto" este año, a finales de abril, y desde entonces el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE) ha sido activado en 10 ocasiones para fuegos en Estados miembros, destacó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una visita al citado centro este lunes.

En el caso de España, solicitó ayuda a través de este mecanismo para los incendios a finales de julio y volvió a activar la respuesta coordinada de la UE a mediados de agosto.

En ambos casos se enviaron centenares de bomberos y decenas de vehículos de extinción, que formaban parte de la reserva estratégica de la UE coordinada por el ECRR que componen 22 aviones, 5 helicópteros y 777 bomberos preposicionados en diferentes países del club comunitario, particularmente en las áreas donde se prevé un mayor riesgo de incendios.

Hacia una de las peores temporadas de incendios forestales

En 2025 los incendios forestales quemaron en la UE más de un millón de hectáreas en toda la temporada, que se prolonga hasta finales de septiembre, mientras que en 2026 y con un mes aún por delante se rebasan ya las 600.000 hectáreas, según datos del ECRR.

La temporada de incendios forestales se perfila así como una de las peores registradas en la UE, con una superficie total quemada por el momento unas tres veces superior a la media en el territorio comunitario.

"Debemos estar preparados para un mundo donde los fenómenos extremos suceden con mayor frecuencia, en más lugares y al mismo tiempo", advirtió Von der Leyen durante su visita al ECRR, que, dijo, "ha demostrado que Europa puede responder cuando golpea una crisis".

La presidenta del Ejecutivo comunitario destacó, no obstante, la necesidad de "aprender de cada crisis" y de que la UE "se adapte más rápido, refuerce su prevención y actúe antes de que las emergencias se conviertan en desastre".

El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la UE, con sede en Bruselas, opera las 24 horas y cuenta con 26 expertos meteorológicos y forestales permanentes que monitorizan en tiempo real la situación en los Estados miembros y apoyan los despliegues mediante análisis meteorológicos y científicos.

Estos recursos se refuerzan durante la temporada de incendios con otros 25 expertos adicionales de los Estados miembros y países participantes (junto a los Veintisiete están otros como Noruega, Turquía o Ucrania), así como especialistas en la colaboración de la Comisión con instituciones científicas.

Además de incendios forestales, el ECRR monitoriza otras crisis y desastres naturales como los terremotos de Venezuela y las inundaciones de Nepal, y bajo el Mecanismo Europeo de Protección Civil, Bruselas ofrece asistencia económica a países afectados por estas catástrofes.