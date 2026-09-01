El ex primer ministro británico Keir Starmer renuncia a su escaño en el parlamento

Con 63 años. Starmer deja el escaño con el anuncio de que se dedicará a otros asuntos. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

El antiguo primer ministro británico Keir Starmer, que renunció a su cargo en julio, anunció el martes que dejará su escaño como diputado de Holborn y St Pancras para centrarse en "asuntos internacionales".

"Ha llegado el momento de retirarme y centrarme en otros asuntos: los asuntos internacionales, en particular la defensa, la seguridad, el comercio y la tecnología, en un mundo que cambia rápidamente", declaró el político laborista.

Próximamente se celebrará una elección parcial para sustituirlo en esta circunscripción londinense, donde era diputado desde hace 11 años y que se considera un bastión seguro para el Partido Laborista.

Starmer se convirtió en primer ministro en julio de 2024 tras la aplastante victoria de su partido en las elecciones legislativas, que puso fin a 14 años de gobiernos conservadores.

Tras casi dos años en el poder, terminó renunciando el 22 de junio tras volverse impopular en el país y dentro de su partido tras decisiones polémicas y derrotas en elecciones locales.

Su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, tras unos comienzos favorables, experimentó dificultades. El ex primer ministro británico se convirtió en blanco de críticas del mandatario después de negarse a apoyar plenamente los ataques israeloestadounidenses contra Irán.

Forzará una elección parcial

Starmer, que dejó el Gobierno el pasado 20 de julio tras dos años en el cargo, anunció hoy en un comunicado su dimisión como diputado del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes.

La dimisión inesperada de Starmer (63 años) forzará ahora una elección parcial para ocupar su escaño por la circunscripción londinense de Holborn-St.Pancras, en el centro de la capital británica, donde el laborismo pondrá a prueba su popularidad tras dos años en el poder.

En el comunicado, colgado en sus redes sociales, Starmer dijo que quiere dedicarse a "otros asuntos (como) política internacional, incluyendo defensa, seguridad, comercio y tecnología en un mundo que cambia muy rápido", pero no da pistas de adónde concretamente dirigirá sus pasos.

Aunque dejó el Gobierno con cotas muy bajas de popularidad, Starmer quiso recordar hoy que llevó a su partido "de la ruina política, moral y financiera a una victoria abrumadora en 2024".

Y reivindicó los logros de su mandato: "Estabilizamos la economía, reconstruimos los servicios públicos, invertimos cantidades récord en seguridad y defensa, sacamos a cientos de miles de niños de la pobreza y transformamos la reputación del Reino Unido con nuestros socios internacionales".

Popularidad efímera

Pese a todos esos logros, Starmer no pudo evitar una erosión rapidísima de su popularidad y la de su partido, y el pasado mayo, en unas elecciones municipales y autonómicas, el Partido Laborista sufrió un descalabro histórico, al perder el poder en Gales y más de 1.500 concejales en Inglaterra en beneficio, sobre todo, de la formación de ultraderecha Reform UK.

La dimisión de Starmer como líder del Partido Laborista el pasado junio, y como primer ministro un mes después, trajo al poder al actual primer ministro Andy Burnham, a quien Starmer prometió "apoyo total a él y a su Gobierno".

También se produce en el mismo día en el que comienza el nuevo curso político, con el regreso de las sesiones parlamentarias tras el receso de verano. Este martes, Burnham -que todavía no se ha pronunciado sobre la dimisión de su predecesor- tomará por primera vez la palabra como primer ministro frente a los diputados de la Cámara de los Comunes.

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