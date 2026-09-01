Zelenski advierte a aerolíneas que el "espacio aéreo ruso se hará completemente inseguro"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió en un mensaje nocturno, reproducido en su cuenta de X, que el espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro dirigiéndose expresamente a las aerolíneas que todavía tienen rutas en ese país.

"Hoy queremos advertir a todas las aerolínea que usan el espacio aéreo ruso, a todos los que todavía usan los más importantes aeropuertos rusos. El espacio aéreo ruso se hará completamente inseguro", dijo.

Luego Zelenski aclaró que Ucrania no amenaza el transporte aéreo civil pero que habrá tantos drones en el cielo rusos que el espacio aéreo de hecho estará cerrado.

"Ucrania no amenaza el transporte aéreo civil, no amenaza un solo avión. Sencillamente habrá drones en el cielo ruso en una dimensión que tiene que ser considerada. Aunque las autoridades rusas no informan de ello correctamente el espacio aéreo ruso estará cerrado de hecho, la guerra que empezó Rusia cierra su cielo", afirmó.

Avisan a socios los días seguros

"En Ucrania no queremos que se pierdan vidas inocentes. Por eso avisamos a nuestros socios. Los días seguros del espacio aéreo ruso son cosa del pasado. Es importante que los embajadores de los países representados en Ucrania oigan esto al igual que los embajadores que trabajan en Moscú", agregó.

Cada uno de ellos, según el presidente, sabe lo que la guerra desatada por Rusia representa para Ucrania y los ucranianos y "deben transmitirlo a sus capitales".

"También es importante que las aerolíneas que vuelan principalmente a Moscú, San Petesburgo y otros destinos rusos también lo oigan", agregó.

Zelenski agregó que el Ministerio de Exteriores ucraniano proporcionará a las organizaciones internacionales las informaciones necesarias sobre los peligros del cielo ruso.

"Un cielo infestado de drones no es un lugar para la aviación civil", subrayó.